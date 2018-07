sportfair

: 'Pazzo affare' Juventus-Milan, c'è l'accordo: tutte le novità su Caldara, Bonucci ed Higuain - Sport_Fair : 'Pazzo affare' Juventus-Milan, c'è l'accordo: tutte le novità su Caldara, Bonucci ed Higuain -

(Di lunedì 30 luglio 2018)prosegue l’asse tra i due club, le ultimeche arrivano dal fronte mercato parlano di accordo tra le parti, ma manca ancora qualcosa… L’affaregaloppa e gli aggiornamenti che arrivano in chiave mercato sono davvero importanti. C’è l’accordo su quasi tutti gli aspetti dell’affare… quasi, appunto. Ma andiamo con ordine. Innanzi tutto in merito alla querelle che coinvolge, i due club sono all’allineati in merito alla decisione di non optare per uno scambio alla pari. Gli agenti dei calciatori stanno trattando i contratti dei rispettivi calciatori con i nuovi club, ma sembra proprio che a meno di intoppi l’affare possa andare in porto. In merito invece al caso Higuain, l’agente e fratello Nicolas è approdato da poco in Italia, pronto a parlare con lae sopratutto ...