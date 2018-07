Paura per Ornella Vanoni | cancellato il concerto Ecco le sue condizioni di salute

Georgette Polizzi parla della sclerosi : "Ho Paura di perdere il controllo delle mani" : In un'intervista a Radio Radio, l'ex concorrente di Temptation Island si è lasciata andare ad alcune confessioni. Ecco qual...

Georgette Polizzi parla della sclerosi : "Ho Paura di perdere il controllo delle mani" : Georgette Polizzi confessa le sue paure Dopo la prima seduta della terapia sperimentale per la sclerosi multipla, Georgette...

Da Paura il processore Huawei Kirin 980 : dal 31 agosto per Mate 20 e non solo : Meglio tenersi pronti alla prossima rivoluazione per il processore Huawei Kirin 980 in arrivo il prossimo 31 agosto. Il produttore ha appena fatto sapere che il prossimo 31 agosto, quasi in concomitanza con l'avvio della nota IFA di Berlino, si terrà un keynote molto speciale in cui la nuova componente hardware che farà da motore ai prossimi top di gamma sarà presentata. Un salto di qualità in potenza è in arrivo? I primi ad aver dato notizia ...

Frank Furedi ci spiega perché la cultura della Paura non è solo da populisti : Il cospirazionismo è parte della cultura della paura? "Tutte le parti hanno abbracciato idee semplicistiche sul funzionamento del mondo. L'immaginazione cospirazionista è diventata piuttosto ...

Georgette emozionata si racconta : “Ho Paura di perdere il controllo delle mani” : Georgette parla della sua malattia: “Ho paura di perdere il controllo delle mani… preferirei perdere le gambe ma non le mani perché sono il mio lavoro” A Radio Radio oggi, durante il programma Non succederà più , Georgette Polizzi (intervistata da Giada Di Miceli) ha parlato ancora una volta della sua malattia e del suo percorso di […] L'articolo Georgette emozionata si racconta: “Ho paura di perdere il controllo ...

“Concerto annullato”. Malore per Ornella Vanoni : Paura per la cantante : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group – Concerti ed eventi sui social. “Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge ...

Ornella Vanoni - Paura per la cantante : 'Non sta bene' - annullate ancora tutte le date del tour : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group " Concerti ed eventi ...

Lazio - Paura per Immobile : si blocca - ma l'allarme rientra in serata : Pomeriggio di paura in casa Lazio . Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel corso della seduta di allenamento pomeridiana si è infatti bloccato Ciro Immobile. Il centravanti ha rimediato una forte contusione al ginocchio destro in uno scontro con Bastos . Attimi di ...

Lazio - Paura per Immobile : si blocca - ma è solo una contusione : Molta paura, ma poi già in serata l'allarme è rientrato. Oggi nel corso della seduta pomeridiana di allenamento della Lazio si è bloccato Ciro Immobile. Il centravanti ha rimediato una contusione al ...

F1 – Verstappen e Ricciardo ottimisti in Ungheria - ma la Ferrari fa Paura : “Vettel forte per essere venerdì” : Max Verstappen e Daniel Ricciardo commentano la prima giornata di prove libere del Gp d’Ungheria E’ stato Sebastian Vettel il più veloce, oggi all’Hungaroring, nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, ultimo appuntamento della F1 prima della pausa estiva. Il tedesco della Ferrari si è lasciato alle spalle le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che in Ungheria sembrano trovarsi a loro ...

Tennis - Paura per Novak Djokovic : rapito il nonno della moglie : Attimi di forte paura per la famiglia di Novak Djokovic in seguito al rapimento del nonno della moglie Jelena Ristic. È successo tutto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando Miloslav ...

Novak Djokovic - momenti di Paura per il tennista : il nonno della moglie trovato legato ad un pilone dell’alta tensione : momenti di paura per Novak Djokovic. Il nonno della moglie, Jelena Ristic, è stato trovato legato ad un pilone dell’alta tensione a cinque chilometri da casa sua, nella Serbia centrale, dopo essere stato aggredito, sequestrato e rapinato nella notte fra mercoledì e giovedì. L’ufficio stampa del campione di tennis di Belgrado, citato dai media serbi, ha fatto sapere in una nota che la famiglia è “in uno stato di shock completo per ciò che è ...

Paura per la famiglia Djokovic : il suocero del tennista trovato legato a un palo della luce : Momenti di Paura per il nonno di Jelena Ristic, moglie del campione di tennis Novak Djokovic: l'uomo di 85 anni è stato trovato legato a un pilone dell'alta tensione a 5 chilometri da casa.Il terribile fatto è accaduto nei pressi di Ljig, 50 chilometri a sud di Belgrado, nella notte fra mercoledì 25 luglio e giovedì 26. L'ufficio stampa di Novak Djokovic, citato dai media serbi, ha fatto sapere in una nota che la famiglia è "in uno stato di choc ...

Paura per la famiglia Djokovic : il nonno della moglie trovato legato a un palo della luce : Momenti di Paura per il nonno di Jelena Ristic, moglie del campione di tennis Novak Djokovic: l'uomo di 85 anni è stato trovato legato a un pilone dell'alta tensione a 5 chilometri da casa.Il terribile fatto è accaduto nei pressi di Ljig, 50 chilometri a sud di Belgrado, nella notte fra mercoledì 25 luglio e giovedì 26. L'ufficio stampa di Novak Djokovic, citato dai media serbi, ha fatto sapere in una nota che la famiglia è "in uno stato di choc ...