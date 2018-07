Patty Pravo Cancellato il concerto a Genova

ALESSANDRO CANINO/ L'inedito "Il nostro amore perfetto" non convince Patty Pravo (Ora o mai più) : ALESSANDRO CANINO presenta Il nostro amore perfetto, il quarto tra gli inediti di Ora o mai più. La giuria apprezza; tutti tranne Patty. "Cosa ha detto?".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:32:00 GMT)

ALESSANDRO CANINO/ L'inedito Il nostro amore perfetto non convince Patty Pravo (Ora o mai più) : ALESSANDRO CANINO presenta Il nostro amore perfetto, il quarto tra gli inediti di Ora o mai più. La giuria apprezza; tutti tranne Patty. "Cosa ha detto?".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:32:00 GMT)

Massimo Di Cataldo/ Il consiglio di Masini : "Patty Pravo? Dimenticala" (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo parla del suo exploit a Ora o mai più. Poi canta Pazza idea, e la giuria lo bacchetta: "Tonalità troppo bassa, e Patty non fa per lui".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:34:00 GMT)

Patty Pravo/ Grande stima per Massimo di Cataldo (Ora o mai più) : Patty Pravo ha affiancato Massimo Di Cataldo nel corso del programma Ora o mai più. Questa sera, venerdì 29 giugno, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:43:00 GMT)

RED CANZIAN/ Ringrazia Patty Pravo : "Se Riccardo Fogli non si fosse innamorato di lei oggi non sarei qui" : Red CANZIAN, coach a Ora o mai più di Marco Armani, si è ritrovato al centro di una querelle con Marcella Bella a causa del voto riservato al suo cantante. Riuscirà l'ex dei Pooh...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta : Massimo Di Cataldo - Patty Pravo in E dimmi che non vuoi morire : [live_placement]Ora o mai più terza puntata 22 giugno 2018: anticipazioniprosegui la letturaOra o mai più terza puntata 22 giugno 2018 diretta: Massimo Di Cataldo - Patty Pravo in E dimmi che non vuoi morire pubblicato su TVBlog.it 22 giugno 2018 22:48.

Patty Pravo / Riuscirà a riportare Massimo Di Cataldo tra le prime posizioni? (Ora o mai più) : PATTY PRAVO è il coach di Massimo Di Cataldo nel programma 'Ora o mai più': questa sera la sua prima apparizione pubblica dopo la morte della madre di 91 anni.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:05:00 GMT)

Massimo di Cataldo/ Video : Patty Pravo lo lancia con "Il Paradiso" (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo perde qualche posizione nel talent show di Rai Uno, ma l'esibizione con "Il Paradiso" soddisfa Patty Pravo che aveva scelto il brano (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:06:00 GMT)

Ufficiale il nuovo tour di Patty Pravo - da Imola a Rimini : info biglietti in prevendita : Il tour di Patty Pravo è finalmente Ufficiale. La Ragazza del Piper ha deciso di tornare sul palco con un live del tutto nuovo che farà seguito alla tournée pensata per l'inizio del 2018, con la quale è già tornata in concerto dopo il rilascio della biografia per la quale ha tenuto anche un instore. Si parte il 30 giugno con la prima data a Imola, per continuare a Paestum, Roseto degli Abruzzi, Rimini, Grottaminarda, Manziana e Nervi. Le ...

FRANCESCA ALOTTA/ Chi è? Conquista il favore di Patty Pravo : "Per lei un 9!" (Ora o mai più) : FRANCESCA ALOTTA prende il posto di Donatella Milani a Ora o mai più. Il successo arrivò a Sanremo 1992 con "Non amarmi" in coppia con Aleandro Baldi.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Patty Pravo/ La coach "bocciato" Alessandro Canino e Marco Armani - si ricrederà? (Ora o mai più) : Patty Pravo, coach inflessibile anche nella nuova puntata? Nel talent show Rai attesa per i nuovi giudizi dopo il votaccio a Marco Armani (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Marco Armani/ Le critiche di Patty Pravo : "È partito un po' timido" (Ora o mai più) : Marco Armani, l'artista finito nell'anonimato prova a rilanciarsi con al timone l'ex Pooh Red Canzian. Cosa canteranno insieme durante la puntata di stasera su Rai Uno? (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Massimo Di Cataldo / Con Patty Pravo l'autore di "Se adesso te ne vai" si rilancerà? (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo, con l'aiuto del coach Patty Pravo si riuscirà a rilanciare l'autore di "Se adesso te ne vai"?. Un percorso lungo da affrontare su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:14:00 GMT)

Patty Pravo - è morta la mamma : Patty Pravo: 'Ho picchiato Beppe Grillo, ho fumato canne con Jimi Hendrix e sono stata in galera...' La cantante è stata intervistata dal settimanale Chi. Tornata trionfalmente in tv grazie allo show Ora o Mai più, in onda il venerdì sera su Rai 1, Patty Pravo ha pianto negli ultimi giorni la scomparsa della madre Bruna Camporin, morta all'età di 91 anni.prosegui la letturaPatty ...