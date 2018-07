Patente | più di 6 milioni gli italiani bocciati al primo tentativo

laragnatelanews

: Patente di guida: donne falliscono l'esame più degli uomini - motorboxcom : Patente di guida: donne falliscono l'esame più degli uomini - radio_milano : RT @artnewsit: #Patente, più di 6 milioni di italiani hanno ripetuto l'esame almeno una volta - artnewsit : #Patente, più di 6 milioni di italiani hanno ripetuto l'esame almeno una volta -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Uno dei momenti più attesi nella vita dadi neo-maggiorenni è certamente il momento in cui possono sostenere il tanto atteso esame per ottenere ladi guida, ovviamente dopo essersi adeguatamente preparati per la teoria e la pratica. L’attesa è legata, ovviamente, alla possibilità di diventare più indipendenti e muoversi liberamente senza restrizioni. Ma se per tanti ottenere ladi guida non è stato poi così complicato, totalmente diversa è la situazione per queidiche sono stati costretti a ripetere l’esame una o addirittura più volte. Qualche dettaglio al riguardo lo offre un sondaggio condotto da mUp Research in collaborazione con Norstat per Facile.it, su un campione rappresentativo della popolazione con età compresa tra 18 e 74 anni, da cui emerge un dato rilevante. Sarebbero oltre 6glicostretti a ripetere ...