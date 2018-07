Partiti in calo - esplode il fenomeno delle fondazioni. Un'analisi : Think tank, fondazioni e associazioni politiche sono sempre più numerose nello scenario politico italiano, in cui la forza dei Partiti tradizionali sembra scemare progressivamente. Stando al rapporto Openpolis-AGI dal titolo "Cogito ergo Sum - Think tank, fondazioni e associazioni politiche in Italia" sono 121 le strutture di questo tipo censite dal 2015 ad oggi. Strutture che sono accomunate dalla presenza di politici negli ...