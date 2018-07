Papa | persone sfruttate non sono merce

Bari - Papa Francesco prega per il Medio Oriente davanti a 100mila persone. Fa rumore l’assenza del patriarca russo Kirill : “L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze”. È l’appello che Papa Francesco ha rivolto da Bari in uno storico incontro di preghiera ecumenica per la pace con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del ...

Papa Francesco incontra i malati di Sla : una stretta di mano lunga 350 persone

Migranti - Papa Francesco : “Sono persone - non numeri. Bisogna cambiare mentalità - l’altro non è una minaccia” : “Nella questione della migrazione non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi”. Mentre la nave Aquarius con 629 persone a bordo è ancora in ...

