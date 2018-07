Papà Meghan Markle amaro | ' se morissi sarebbe meglio per lei'

Parla il Papà di Meghan : "La Royal Family mi ha tagliato fuori dalla vita di mia figlia - ma lei senza di me non sarebbe stata nulla" : Thomas Markle, padre di Meghan, accusa sulle pagine del Daily Mail la famiglia reale inglese di averlo tagliato fuori dalla vita della figlia: "Sono addoloratissimo, anche lei mi ha completamente messo da parte". "Ero in possesso di un numero di telefono - racconta Markle - dove poterla raggiungere a Palazzo, ma dopo che ho espresso il mio parere sulla Famiglia Reale e di come questa abbia cambiato mia figlia, non sono mai più riuscito a ...

Meghan Markle - parla la sorella : "Se muore Papà è colpa tua" : La famiglia di Meghan Markle torna all'attacco: stavolta sia il padre Thomas Markle sia la sorellastra Samantha Grant criticano la propria congiunta e il marito, il Principe Harry . L' Evening ...

Royal Family - la sorella di Meghan Markle : 'Se Papà muore è colpa tua' : Non scorre buon sangue con suo padre, Thomas Markle, che continua a parlare di lei attraverso i giornalisti, con interviste scottanti che sono incentrate sulla figura di sua figlia, Meghan Markle. Non è meno complicato il suo rapporto con la sorellastra Samantha! E così la bella Meghan, duchessa del Sussex, finisce di nuovo sotto accusa, e viene descritta come una donna fredda. Ma non è tutto, perché la sorella le riconosce anche una pesante ...

Papà Thomas Markle : «Andrò a trovare Meghan anche senza un invito» : Thomas Markle continua a essere un fiume in piena. Il Papà di Meghan, che ha mancato all’ultimo il matrimonio reale della figlia, vorrebbe fare di tutto per ricucire il rapporto con la figlia. Secondo quanto raccontato in una serie di nuove dichiarazioni al Sun, il 73enne, ex direttore della fotografia di Hollywood, non sentirebbe la figlia da oltre due mesi, cioè da quando in un’intervista tv ha rivelato ipotetiche conversazioni ...

La versione di Papà Markle : «Non fatevi ingannare dal suo sorriso - Meghan è terrorizzata» : La regina avrebbe un debole per lei, Harry ama persino la sua firma, ogni abito o accessorio che indossa finisce sold-out in pochi minuti (anche per lei vale «l’effetto Kate»). A tre mesi dal royal wedding, Meghan Markle sembra essere già uno dei membri più popolari e influenti della Firm dei Windsor, perfettamente integrata tra i reali britannici nonostante la mancanza di una qualsiasi goccia di sangue blu. Ma «qualcuno» la pensa in modo ...

Le paure di Papà Markle : "Temo che non rivedrò mai più Meghan. A corte vogliono farmi fuori" : Thomas Markle si sente sempre più distante da sua figlia, ormai duchessa del Sussex, e dichiara: "Non parlo con Meghan e Harry da un sacco di tempo. Credo vogliano allontanarmi".Come riporta il Mirror, fonti vicine all'uomo lo avrebbero descritto "profondamente affranto" dal progressivo allontanamento che sta vivendo dalla figlia, all'indomani del matrimonio col principe Harry.Per cercare di recuperare qualche punto, l'ex direttore della ...

"Mia figlia Meghan non mi ha fatto gli auguri per la festa del Papà. Spero di non aver peggiorato le cose" : Deluso, per non aver ricevuto neanche un biglietto o un augurio dalla figlia il giorno della festa del papà. Preoccupato, per l'eventualità di aver fatto arrabbiare di nuovo la famiglia reale con la sua ultima intervista rilasciata a Good Morning Britain. Thomas Markle, il padre di Meghan, non sembra aver trovato pace nel rapporto con la figlia, anzi: stando a quanto riportato dal Daily Mail, si sentirebbe sempre più ...

Meghan ha portato «la pace» tra Harry e Papà Carlo : Quando il 19 maggio scorso il principe Carlo ha accompagnato Meghan Markle da Harry, reggendole il braccio lungo l’ultimo tratto della St. George Chapel, in pochi hanno sentito queste due parole pronunciate da uno sposo particolarmente emozionato. «Grazie, pa’!», ha detto il fratello minore di William, rivolgendosi al padre. E poi ha ribadito la sua gratitudine qualche giorno dopo, al Garden Party in onore dei 70 anni del primo in ...

Principe William/ Da neo Papà al matrimonio di Harry con Meghan Markle - quale sarà il suo ruolo? : Principe William, grande emozione per il matrimonio del fratello Harry con Meghan Markle proprio poco dopo la nascita del suo terzo figlio con Kate Middleton (Royal Wedding)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:13:00 GMT)