Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo di Adelaide che coprì abusi pedofilia

RAI 1 * VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con Papa Francesco - : ... regia di Nicola Vicenti, accende i riflettori su Rai1, lunedì 30 luglio alle ore 00.25, sull'anteprima di Roma che, l'11 e il 12 agosto prossimi, vedrà giovani provenienti da tutto il mondo ...

Migranti - Papa Francesco : “Rotte utilizzate anche da trafficanti e sfruttatori per reclutare le vittime della tratta” : “È responsabilità di tutti denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine della tratta di persone“. Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza Francesco, ricorda così oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani promossa dall’Onu, che si celebra domani. Il Pontefice sottolinea che “questa piaga riduce in schiavitù molti uomini, donne e bambini con lo scopo dello ...

'Impegno di solidarietà per gli ultimi' - Papa Francesco - : Roma, 29 lug., askanews, - 'Di fronte al grido di fame - ogni sorta di 'fame' - di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli'. Lo ha ...

Pedofilia - Papa Francesco accetta le dimissioni di McCarrick : L'arcivescovo emerito di Washington Theodore McCarrick da ieri non è più cardinale. Anzi, da ieri è stato sospeso dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico. Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni a poche settimane dalla scoperta da parte della Chiesa di prove credibili circa un'accusa di abusi sessuali ai danni di un minorenne avvenute circa 50 anni fa.Da quell'accusa, nel giro di pochi giorni, ne emersero molte altre. In almeno ...

Arcivescovo Washington non è più cardinale per pedofilia/ Ultime notizie : Papa Francesco accetta dimissioni : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex Arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Non si ferma la lotta ai pedofili di Papa Francesco : Il terzo è il cardinale George Pell, prefetto della Segreteria per l'Economia, che si sta difendendo in Tribunale, in Australia, dall'accusa di aver abusato di minori. E ora si aggiunge McCarrick. Il ...

Abusi - McCarrick non è più cardinale - Papa Francesco accoglie le dimissioni : La Chiesa ha bisogno di una politica forte e globale per affrontare le violazioni dei voti di celibato da parte dei Vescovi nei casi di abuso criminale dei minori e nei casi che coinvolgono adulti'. ...

Preti pedofili - Papa Francesco toglie la porpora al cardinal Theodore McCarrick : Papa Francesco toglie la porpora al cardinale Theodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, accusato di pedofilia. Un provvedimento durissimo quello preso da Bergoglio che sul tema degli abusi sessuali sui minori sta attuando la linea della tolleranza zero senza guardare in faccia a nessuno. Non avveniva dai tempi di Pio XI, infatti, che un Papa togliesse la berretta rossa a un cardinale, ovvero dal 1927 quando Achille Ratti privò della ...

Papa Francesco accetta le dimissioni di McCarrick : Ieri sera è pervenuta a Papa Francesco la lettera con cui il cardinale Theodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, ha presentato la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio. Il Papa ne ha accettato le dimissioni da cardinale e ha disposto la sua sospensione dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico, con l'obbligo di rimanere in una casa che gli verrà indicata, per una vita di preghiera e penitenza, fino a quando ...

Papa Francesco ha rivoluzionato i media vaticani : Da quando Papa Francesco è arrivato a Roma i media vaticani e non solo hanno dovuto completamente risintonizzarsi. Era già trascorso più di mezzo secolo da quando L’Osservatore Romano non riportava più i discorsi Papali introducendoli con l’espressione aulica “come abbiamo appreso dalle Auguste Labbra”. San Giovanni XXIII, infatti, aveva subito provveduto ad abolire questa formula e a rivoluzionare col suo stile paterno la comunicazione della ...

Matteo Salvini e Famiglia Cristiana - Marcello Veneziani atomico : 'Il nemico è Papa Francesco' : Questo elemento, unito all' invasione islamica e al materialismo ateo , spiega Marcello Veneziani sul Tempo , è il grande pericolo della nostra cultura occidentale, del nostro mondo.

Rinnovare la leadership. L'appello di Papa Francesco pensando - anche - all'Italia : ...SEMPRE MEGLIO LE FORME DELLA FEDELTÀ ALLA PAROLA DI DIO' "Imparerete sempre meglio le forme della fedeltà alla Parola di Dio che ci interpella nella storia e della solidarietà con il mondo, sul quale ...

Papa Francesco : al mondo serve fare rete e non leadership autoritarie e sorde : Abbiamo bisogno di una leadership che aiuti a scoprire e vivere un modo più giusto di stare al mondo come partecipi tutti di un destino comune'. In occasione dell'apertura dei lavori della III ...

