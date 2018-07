Papa accetta rinuncia vescovo Adelaide : Il 67enne Wilson, il più alto prelato al mondo ad essere condannato per aver coperto un prete pedofilo, aveva detto poco dopo la condanna che avrebbe fatto appello e che non si sarebbe dimesso da ...

Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo di Adelaide che coprì abusi pedofilia : Papa Francesco ha accolto le dimissioni di monsignor Philip Wilson, il vescovo di Adelaide, in Australia, condannato a 18 mesi di carcere per aver coperto gli abusi sessuali di un sacerdote. E' il più alto prelato cattolico al mondo ad aver ricevuto ad una simile condanna. I crimini di cui Monsignor Wilson era a conoscenza e che non avrebbe riportato alla polizia sarebbero avvenuti negli anni Settanta nella regione di Hinger da parte ...

Pedofilia - Papa Francesco accetta le dimissioni di McCarrick : L'arcivescovo emerito di Washington Theodore McCarrick da ieri non è più cardinale. Anzi, da ieri è stato sospeso dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico. Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni a poche settimane dalla scoperta da parte della Chiesa di prove credibili circa un'accusa di abusi sessuali ai danni di un minorenne avvenute circa 50 anni fa.Da quell'accusa, nel giro di pochi giorni, ne emersero molte altre. In almeno ...

Arcivescovo Washington non è più cardinale per pedofilia/ Ultime notizie : Papa Francesco accetta dimissioni : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex Arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Preti pedofili - McCarrick non è più cardinale : Papa accetta dimissioni/ Ultime notizie : sospeso dai ministeri : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Pedofilia : Papa accetta dimissioni cardinale McCarrick : Ieri sera è pervenuta a Papa Francesco la lettera con cui il cardinale Theodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, ha presentato la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio. Il Papa ne ...

Pedofilia - il Papa accetta le dimissioni del cardinale McCarrick - : Bergoglio ha ricevuto la lettera con la quale l'ex arcivescovo di Washington, accusato di aver abusato di un adolescente, rinuncia al suo ruolo

Papa Francesco accetta le dimissioni di McCarrick : Ieri sera è pervenuta a Papa Francesco la lettera con cui il cardinale Theodore McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, ha presentato la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio. Il Papa ne ha accettato le dimissioni da cardinale e ha disposto la sua sospensione dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico, con l'obbligo di rimanere in una casa che gli verrà indicata, per una vita di preghiera e penitenza, fino a quando ...

Pedofilia Cile - Papa accetta due addii : 16.28 Dopo lo scandalo sulla Pedofilia,che ha scosso la Chiesa Cilena, e le dimissioni in blocco decise dai vescovi riuniti a Roma, il Papa ha accettato la rinuncia dei vescovi di Talca, Karmelic, e di Rancagua, Valenzuela Abarca (che era anche presidente della Commissione sugli Abusi). L'accettazione delle rinunce segue di poco quella dell'11 giugno, che ha visto la rimozione di tre vescovi. Fra loro quello di Osorno Juan Barros, al centro ...

Abusi - il Papa accetta le dimissioni di altri due vescovi : Città del Vaticano, 28 giu. , askanews, Dopo i vescovi di di Osorno , Juan Barros, , Puerto Montt , Cristián Caro Cordero, e Valparaiso , Gonzalo Duarte García de Cortázar, , Papa Francesco accetta le ...

Papa Francesco riceve Macron in Vaticano/ Santa Sede : “Inaccettabile fare politica sulla pelle dei migranti” : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano: diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il governo italiano(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:19:00 GMT)

Pedofilia in Cile - Papa Francesco accetta le dimissioni di tre vescovi : tra loro anche Barros - nominato proprio da Bergoglio : Sulla Pedofilia del clero Cileno Papa Francesco fa molto sul serio. Bergoglio ha accettato le dimissioni di tre vescovi del Paese latinoamericano. Tra essi spicca il nome del contestatissimo monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid, che dal 2015 guidava la diocesi di Osorno, considerato il figlio spirituale dell’abusatore seriale padre Fernando Karadima. Amico personale di Francesco, dopo 11 anni alla guida dell’Ordinariato Militare Cileno, nel ...

Scandalo pedofilia in Cile : Papa Francesco accetta le dimissioni dei primi tre vescovi : Papa Francesco ha accettato le dimissioni dei primi re vescovi Cileni che avrebbero coperto negli anni gli abusi nei confronti dei bambini compiuti da uomini di chiesa.Continua a leggere

Scandalo pedofilia in Cile : Papa Francesco accetta le dimissioni dei primi tre vescovi : Scandalo pedofilia in Cile: Papa Francesco accetta le dimissioni dei primi tre vescovi Papa Francesco ha accettato le dimissioni dei primi re vescovi Cileni che avrebbero coperto negli anni gli abusi nei confronti dei bambini compiuti da uomini di chiesa.Continua a leggere Papa Francesco ha accettato le dimissioni dei primi re vescovi Cileni che avrebbero […] L'articolo Scandalo pedofilia in Cile: Papa Francesco accetta le dimissioni dei ...