Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si nascondono più | la coppia in love a Santorini

Paola Di Benedetto e Fede escono allo scoperto in Grecia : la prova : Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede: la prova che stanno insieme a Santorini Già dalle prime foto e i primi video pubblicati dall'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Paola Di Benedetto e Federico Rossi, cantante del duo musicale Benji e Fede, immaginare che i due fossero in vacanza insieme a Santorini non […]

Paola di Benedetto e Francesco Monte - incontro segreto?/ La risposta : "Curatevi!". E Federico Rossi... : Paola di Benedetto e Francesco Monte si sono visti di nascosto durante la trasferta di Madre Natura in Puglia? L'immaginazione supera la realtà e la naufraga risponde sui social(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:29:00 GMT)

Pierpaolo Pretelli contro Paola Di Benedetto : ‘È una bugiarda’ : “È una bugiarda! Che film ha visto? È assurdo!” Pierpaolo Pretelli risponde dalle pagine del settimanale Vero alle dichiarazioni di Paola Di Benedetto, che recentemente – pizzicata proprio con lui – aveva dichiarato di essere oggetto di una corte serrata da parte dell’ex velino di Striscia la notizia. Queste erano state le parole della giovane: Mi trovavo a cena con un caro amico poi si è aggiunto questo ragazzo che ...

Paola Di Benedetto attaccata per la storia con Rossi : Monte la difende : Federico Rossi e Paola Di Benedetto: interviene Francesco Monte La nuova storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi ha sconvolto un po’ la vita di tutte le fan dei due famosi personaggi e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è ritrovata attaccata senza una spiegazione precisa. Molti hanno infatti ipotizzato che Paola saltasse da una relazione all’altra soltanto per business, e che quindi non fosse ...

FRANCESCO MONTE DIFENDE Paola DI BENEDETTO/ Con Federico Rossi solo per business? "Basta viaggi mentali" : FRANCESCO MONTE si racconta a Uomini e donne Magazine e si dice pronto ad avere la rivincita che aspetta da mesi ormai, l'occasione giusta arriverà con Il Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez si sono incontrate: nessun imbarazzo tra le due a cena Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez, le due ex fidanzate di Francesco Monte, a cena insieme. È successo qualche giorno fa quando le due sono state invitate come guest star di una serata di moda. Con Madre Natura e […]

Francesco Monte - relax con gli amici a Ibiza dopo lo "stress" del canna gate e l'addio a Paola di Benedetto : FORMENTERA- dopo lo stress provocato dal canna gate che l?ha reso involontario protagonista all?Isola dei Famosi, Francesco Monte si rilassa a Formentera con gli amici. L?ex...