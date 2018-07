Pallavolo | la lista dei pre-covocati di Blengini per i Campionati del Mondo

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018) Dal roster comunicato alla Fivb,attingerà per i convocati che porterà al Campionato delE’ stata inviata alla Fivb, come da regolamento internazionale, ladi 22 atleti per idel; roster dal quale il ct Gianlorenzoattingerà per diramare successivamente le convocazioni definitive per la rassegna iridata. Di seguito l’elenco. Palleggiatori: Simone Giannelli, Michele Baranowicz, Riccardo Sbertoli. Liberi: Massimo Colaci, Salvatore Rossini, Fabio Balaso. Centrali: Simone Anzani, Daniele Mazzone, Enrico Cester, Davide Candellaro, Roberto Russo, Alberto Polo. Schiacciatori: Osmany Juantorena, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Gabriele Maruotti, Oleg Antonov, Filippo Lanza, Giacomo Raffaelli, Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli, Giulio Sabbi. (Spr/AdnKronos)L'articolo, ladei pre-diper idel ...