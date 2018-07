Palermo | minori stranieri sfruttati da una cooperativa | otto indagati “Salari da 12 euro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 luglio 2018) Accoglievanonon accompagnati nella propria comunità, poi li reclutavano per farli lavorare in campi agricoli, pizzerie e comunità di accoglienza con l’accordo dei rispettivi proprietari. E la paga era da fame: 12al giorno, secondo l’accusa, per stare nelle tenute. Succedeva a Borgetto, nel Palermitano, nella comunità “New River” gestita dallasociale EsseQuadro. A scoprire tutto la Polizia giudiziaria del tribunale deidiche oggi è intervenuta: la comunità amministrata da Andrea Meli è finita saccusa mentre perpersone coinvolte nella vicenda sono state eseguite le misure interdittive richieste dal gip Guglielmo Nicastro. Le indagini sono iniziate dopo una segnalazione sulle precarie e disagiate condizioni in cui vivevano idel centro. Gli stessi hanno poi confermato agli agenti quanto avveniva ...