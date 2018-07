Palermo | fuoco all' auto di un operatore Centro accoglienza

Palermo : 'I Misteri del fuoco' - passeggiate e spettacoli : Un momento dello spettacolo La città come una scenografia a cielo aperto dove i personaggi rievocati dalle storie e dalle leggende connesse alla simbologia del fuoco scorrono lungo le vie di Palermo . ...

A Palermo ‘I Misteri del fuoco’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – La città come una scenografia a cielo aperto dove i personaggi rievocati dalle storie e dalle leggende connesse alla simbologia del fuoco scorrono lungo le vie di Palermo. E’ possibile prenotare i tour del Teatro del Fuoco ‘Misteri del fuoco” per venerdì 3 agosto e sabato 4 agosto alle 18. Un’anteprima per stampa e curiosi è prevista venerdì 27 luglio alle 18 con la ...