Pagamento pensioni Inps agosto 2018 Ultime notizie | ecco qual è la data di accredito

Pensioni : il 2 luglio in Pagamento la quattordicesima mensilità Video : Da anni anche ai pensionati viene erogata la quattordicesima, una mensilita' aggiuntiva. La data di accredito prevista per il 2018 è il 2 luglio, perché il primo giorno di questo mese cade di domenica e quindi non è bancabile. Secondo i dati dell’Istituto di Previdenza Sociale, la mensilita' aggiuntiva interessera' il prossimo 2 luglio, circa 3,5 milioni di pensionati. La misura infatti non è appannaggio di tutto l’universo dei pensionati ...