Paese adotta Marcel. Non lascerà Italia

Tutti mobilitati, a Castelbelforte in provincia di Mantova,per non far rimpatriare. Con il parroco e il sindaco della Lega tra i più attivi. La storia di quest'uomo, senegalese di 40 anni, va sui giornali. Arrivato inpensando di giocare a calcio, si è fermato in questo. Raccolte 500firme per non farlo andare via uin quanto irregolare. Fra tante storie xenofobe,questa un esempio di vera integrazione.Adessofirmerà il permesso di soggiorno e per lui,diverse offerte di lavoro. Stupito, ringrazia.(Di lunedì 30 luglio 2018)