Pablo di Sfera Ebbasta | testo e significato | un brano ironico sullo stile di vita da

correttainformazione

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - onedsinfinity : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - TheSportsWear : Rvssian x Sfera Ebbasta | Pablo \\ -

(Di lunedì 30 luglio 2018)di, il nuovissimo singolo didisponibile dal 20 luglio su tutte le piattaforme di streaming e negli store digitali online. Ilè prodotto dal producer giamaicano Rvssian, nome d’arte di Tarik Johnston. Il rapperprosegue con il suo “Summer Tour 2018” e lancia il nuovo singolo Il re della trap italianaè tornato in radio con un nuovo singolo intitolato “” e realizzato in collaborazione con il noto produttore jamaicano Rvssian. La canzone è stata registrata a Miami ed è uscita in contemporanea all’annuncio della prima tournée europea del rapper di Cinisello Balsamo (MI).infatti ha diffuso il calendario con tutte le date del suo RockStar European Tour 2018 che prenderà il via il prossimo 14 settembre da Parigi. La tournée proseguirà poi il 20 a Bruxelles, il 22 ...