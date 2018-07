Overwatch League | i London Spitfire trionfano e si portano a casa $1 milione

eurogamer

(Di lunedì 30 luglio 2018) È tempo di sentenze per la prima stagione della, l'evento eSport legato all'acclamato hero shooter Blizzard che ha finalmente i suoi primi vincitori: i.La squadra composta da giocatori coreani e guidata dalle superstar Ji-hyeok "Birdring" Kim e Jun-young "Profit" Park non ha lasciato scampo agli avversari dei Philadelphia Fusion. Il secondo giorno della Grand Finals si è concluso con un netto 3-0 che ha portato la serie su un complessivo 2-0 dopo la vittoria per 3-1 nel primissimo match."Abbiamo dovuto attraversare parecchie cose dal punto di vista mentale, emotivo e del gameplay per arrivare dove siamo oggi. Una volta che ho realizzato che avevamo vinto tutti quei momenti mi sono passati per la testa ed è per questo che in un certo senso mi sono lasciato andare alle emozioni", ha spiegato il coach degli, Cheol-yong "Agape" Hong, come riportato ...