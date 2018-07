Ottimizza e Migliora le Foto in modo Automatico : Ottimizza e Migliora le Foto in modo Automatico Simply Good Pictures Ottimizzazione Foto completamente automatica Migliora le tue immagini con un semplice click, per esempio, facendole sembrare più realistiche. Allo stesso tempo, il riconoscimento selettivo dell’oggetto assicura che solo quelle parti dell’immagine sono Ottimizzate così da Migliorare l’impressione generale. Simply Good Pictures 5 è in […]