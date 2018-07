: Ho appena letto che il #m5s condanna l’aggressione a Daisy #Osakue. Invece di fare ipocrite note stampa fermate la… - AlessiaMorani : Ho appena letto che il #m5s condanna l’aggressione a Daisy #Osakue. Invece di fare ipocrite note stampa fermate la… - MediasetTgcom24 : Osakue, Salvini condanna l'aggressione: 'Spero di incontrarla' #matteosalvini - repubblica : Aggressione a Osakue, il Pd: 'Chi nega il razzismo è complice. Manifestazione a settembre'. Salvini: 'Un'emergenza?… -

"Ognivae condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza". Così il ministro dell'Interno,, che augura all' atleta Daisyuna pronta guarigione: "Spero torni a gareggiare il prima possibile", aggiunge. "Emergenza razzismo in Italia? "Non diciamo sciocchezze,solo negli ultimi tre giorni abbiamo arrestato 95 migranti -dice-Di certo l'immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato". "Il razzismo va punito senza esitazione",dice Fico,M5S(Di lunedì 30 luglio 2018)