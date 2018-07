Osakue | è razzismo o no? I commenti di Pd e Salvini

blogo

(Di lunedì 30 luglio 2018) Aggiornamento ore 14:50 - Matteoha commentato, non ancora attraverso i social come speravamo, il caso del giorno:"Spero di incontrarla e vederla gareggiare il prima possibile. Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza"E sulla possibile escalation diin Italia aggiunge:"Non diciamo sciocchezze, ricordo che solo negli ultimi tre giorni, nel silenzio generale, la Polizia ha arrestato 95 immigrati, mentre altri 414 sono stati denunciati. L'immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini" L'aggressione subita da parte dell'atleta azzurra Daisya Moncalieri è diventato l'argomento politico del giorno. Da una parte la paura che sia l'ennesimo caso dicon violenza ai danni di persone di colore, dall'altra chi urla al ...