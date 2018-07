Ore decisive per l' aeroporto di Comiso

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 Ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...

Nomine : Ore decisive per Rai e Ferrovie : Abbiamo parlato di economia, del Decreto Dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax e pace fiscale . Ho visto Di Maio, ma lo vedo tutti i giorni, e Conte che stava andando al Quirinale per ...

Niente tracce della piccola Iuschra. Le prossime 24 Ore saranno decisive : Gioia e disperazione. Da una parte si brinda, dall'altra si piange. Ieri mattina, dopo un intervento durato 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale hanno salvato Gianluca ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : Ore decisive. E Defrel va alla Samp : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Roma - Di Francesco aspetta Malcom : Ore decisive. Per la tournée negli Usa convocato Defrel : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

Juventus : Ore decisive per Rugani al Chelsea : TORINO - Il Chelsea e Daniele Rugani hanno raggiunto l'accordo. Il difensore avrà un bell'incremento d'ingaggio in Premier League dove l'intesa è sulla base di 77 mila sterline a settimana, seguendo i ...

Bari - Ore decisive per salvare il club : Radrizzani può prendere la maggioranza : Sono ore decisive per il futuro del Bari. Prosegue la trattativa per la ricapitalizzazione e per l'iscrizione al campionato L'articolo Bari, ore decisive per salvare il club: Radrizzani può prendere la maggioranza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato Juve : Agnelli vola da CR7 - Ore decisive per chiudere la trattativa : La trattativa che porterebbe Cristiano Ronaldo alla Juventus starebbe per giungere ad un momento chiave. Addirittura non si esclude che nei prossimi giorni il calciatore possa finalmente atterrare a Torino e presentarsi al popolo bianconero che ormai da settimane lo sta aspettando. Il cinque volte Pallone d'Oro, in attesa degli sviluppi, è in Grecia per trascorrere le vacanze estive insieme alla sua famiglia, compresa ovviamente la moglie ...

Torino - Ore decisive per Verissimo : Secondo Sport Mediaset sono ore decisive per Lucas Verissimo al Torino . Il difensore brasiliano del Santos aspetterebbe l'ok definitivo della società di appartenenza prima di approdare in Italia. Cairo per ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : Ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus : Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Ronaldo-Juve - Ore decisive : Sull'addio al Real in Spagna non hanno dubbi, e la trattativa tra la Juventus e Cristiano Ronaldo sarebbe già ben avviata. Dopo l'incontro tra il procuratore del giocatore Jorge Mendes e la dirigenza ...

Juventus : per Ronaldo Ore decisive : ANSA, - TORINO, 5 LUG - Sull'addio al Real in Spagna non hanno dubbi, e la trattativa tra la Juventus e Cristiano Ronaldo sarebbe già ben avviata. Dopo l'incontro tra il procuratore del giocatore ...

Milan - nuovo proprietario/ Rocco Commisso ha fretta - Yonghong Li tentenna : decisive le prossime 24/48 Ore : Milan, nuovo proprietario, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Ilva e Alitalia - Ore decisive per le due crisi industriali : ROMA - In queste ore si incrociano i destini di Ilva e Alitalia. E quelli del commissario Enrico Laghi, protagonista - nella veste di commissario straordinario - di entrambe le crisi che potrebbero ...