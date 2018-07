Ora Facebook testa il bottone contro i commenti incivili

Facebook - Twitter e la caduta dei social : ci crediamo ancOra? : E pensare che è cominciato tutto da un dormitorio universitario. Con un gioco che oggi non stenteremmo a definire «sessista», con le ragazze di Harvard messe a confronto come in un album delle ...

Facebook prepara un satellite per portare internet dove ancOra non c'è : ... gli abitanti dei paesi percorsi da questi cavi non può permettersi l'accesso a una tecnologia tanto costosa e rimane, dunque, disconnessa dal resto del mondo.

Emanuela Folliero - il saluto su Facebook dopo 28 anni di annunci : “Ora in vacanza. Io estinta come i dinosauri” : Emanuela Folliero ha dato l’addio nel ruolo di annunciatrice di Rete4, dopo 28 anni di servizio, la notte di lunedì 9 luglio. In un messaggio su Facebook, però, l’ormai ex “signorina buonasera” ha voluto chiarire che la sua carriera televisiva andrà avanti (probabilmente condurrà una trasmissione a tema salute e benessere). Nonostante ciò, Folliero ha pubblicato sul social un video ironico: “Andrò in vacanza con un ...

Come Facebook - Google e Microsoft pilotano ancOra le nostre scelte sulla privacy : L'agenzia governativa norvegese per i consumatori ha trovato molte cose che non vanno nei sistemi proposti per rispettare il GDPR The post Come Facebook, Google e Microsoft pilotano ancora le nostre scelte sulla privacy appeared first on Il Post.

Facebook rivela i dati degli utenti - ancOra e più a lungo di quanto detto : Nei più recenti documenti presentati al Congresso, Facebook ha ammesso che ha dato a dozzine di app e aziende del tempo extra per elaborare i dati degli utenti oltre la data prevista di cessazione di tale raccolta. Venerdì scorso, Facebook ha depositato 747 pagine di risposte aggiuntive ad alcune domande dei legislatori circa le sue pratiche con i dati degli utenti. Il Washington Post ha riferito che la società di Menlo Park ha presentato i suoi ...

EleonOra Brigliadori contro Nadia Toffa/ La sua pagina Facebook pubblica video sulle “fake news” della Iena : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa: la sua pagina Facebook pubblica video sulle “fake news” della Iena. Le ultime notizie sull'attrice: continua la “guerra” social(pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Presto Facebook darà la possibilità di monitOrare il tempo trascorso sul social : Anche Facebook sta lavorando su una funzione di monitoraggio del tempo trascorso sul social. Non è una sensazione né un'indiscrezione, ma un dato di fatto L'articolo Presto Facebook darà la possibilità di monitorare il tempo trascorso sul social proviene da TuttoAndroid.

Essere Young Signorino Ora si può con un filtro su Facebook : Indietro 19 giugno 2018 2018-06-19T16:48:58+00:00 ROMA – “Love everybody”, “Kiss me”, “Sex sex sex”. Sono solo alcune delle scritte che ricoprono il volto di Young Signorino. Poi un bacio, un cerotto, un coltello. Tatuaggi su tatuaggi che sono diventati tratto distintivo del trapper. Una provocazione che Signorino, al secolo Paolo Caputo, ha portato avanti per […] L'articolo Essere Young Signorino ora si può con un filtro su Facebook ...

EleonOra Brigliadori su Facebook - il commento sul tumore di Nadia Toffa raggela : Eleonora Brigliadori, alias Aaron Noel, nella bufera per un suo pesante commento riguardante Nadia Toffa e la sua battaglia contro il cancro. L’attrice ha raggelato tutti con una sua risposta su Facebook in riferimento proprio all’inviata delle Iene: Chi è causa del suo mal pianga se stesso il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza. L’attrice scrive queste ingiustificabili parole ...

"Se vieni ancOra al lavoro con quei brufoli ti licenzio" : pubblica su Facebook il messaggio del capo : Emily M., 15 anni, ha pensato a una scherzo, ha riletto quel messaggio più e più volte. Alla rabbia e alla tristezza si è poi succeduto lo sdegno. "Se vieni ancora al lavoro con quei segni sarai licenziata"...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su Whatsapp : ecco come : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un video ...

Ora Facebook paga i media per fare programmi giornalistici. Funzionerà? : Facebook ci riprova coi media. Nel rapporto di altalenante odio-amore tra il social network e il mondo dell’informazione, è di nuovo la volta del corteggiamento. La piattaforma guidata da Mark Zuckerberg ha infatti annunciato che finanzierà una serie di tv e media americani per produrre contenuti e programmi giornalistici. Che saranno poi distribuiti a partire da quest’estate su Facebook Watch, la sezione dedicata a ...