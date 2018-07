Ora c' è anche l' annuncio | Caramaschi ' Ho deciso | mi ricandido'

Berlusconi : la coalizione non c'è più E Ora rischiano anche le Regioni : Salta Foa e salta ciò che rimaneva del centrodestra. Game over. O, parafrasando uno dei due contraenti, finita la pacchia per l'elettore di centrodestra che per anni ha votato senza distinguere tra ...

UDU : Lorenzo FiOramonti contro prestiti d’onore - contrario anche il MIUR : Ieri mattina il Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, è stato ospite di un dibattito promosso dall’UDU – Unione degli Universitari all’interno del Revolution Camp – Il villaggio studentesco, per un confronto sulle principali questioni universitarie del momento. Dichiara Elisa Marchetti, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari: “Tanti sono stati i temi trattati […] L'articolo ...

Probabili formazioni/ Manchester United Liverpool : info e Orari - occhio a Sanchez. Quote e ultime novità : Probabili formazioni Manchester United Liverpool: Quote, novità live e orario sugli 11 in campo questa sera per a International Champions cup 2018.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:57:00 GMT)

“L’estate è per tutti - anche per i cani. Non abbandonateli”. Nella campagna di sensibilizzazione c’è anche Gianni MOrandi : Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Michele Rosiello, nel nuovo spot della Polizia di Stato, hanno vestito i panni dei personaggi interpretati Nella nota serie tv L’isola di Pietro, insieme al cane Mirto, il golden retriever che Nella fiction accompagna Morandi (Pietro Sereni) durante le sue corse mattutine. Lo spot lanciato oggi sul canale Twitter della Polizia di Stato è contro l’abbandono degli animali, una pratica riprovevole e ...

Batosta per il Real Madrid : Sarri blocca Hazard ed Ora su chi virerà Florentino Perez? Uno sguardo anche in Italia… : Real Madrid alle prese con le disperata ricerca di un calciatore che possa anche solo lontanamente far dimenticare Cristiano Ronaldo Il Real Madrid va alla ricerca di calciatori che possano, anche solo lontanamente, far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. L’idea di Florentino Perez è quella di prendere due calciatori in attacco per rimpolpare il reparto orfano di CR7. Inizialmente si pensava al duo Hazard-Kane, ma il ...

Incidente stradale Scozia - morti 2 italiani : anche un bimbo di 4 anni/ Ultime notizie : ancOra ignote le cause : Scozia, morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:15:00 GMT)

Chiara - morta dopo la cena al ristOrante : indagata anche la cuoca : Ha mangiato al ristorante e, poche ore dopo, è morta, probabilmente per una reazione allergica. Nel fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura di Pisa per la morte di Chiara Ribechini , la ...

Tour de France 2018 : Ora Chris Froome rischia anche il podio. Dumoulin e Roglic due specialisti - difficile recuperare : Dopo quattro vittorie, un secondo posto e un ritiro forzato negli ultimi sei anni, Chris Froome rischia di rimanere giù dal podio del Tour de France 2018. Il keniano bianco, trionfatore di quattro Grande Boucle nell’ultimo lustro, corre il serio rischio di non poter nemmeno scalare i dolci gradini all’ombra dell’Arco di Trionfo. L’uomo del Team Sky potrebbe doversi accontentare anche di un amaro quarto posto, troppo poco ...

Statali - controlli anti-furbetti ma anche premi per chi lavOra bene : premi per i dipendenti della pubblica amministrazione che lavorano bene. È l'idea del ministro per la Pa Giulia Bongiorno che confermerebbe però anche la volontà di ricorrere a controlli biometrici ...