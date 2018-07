Operaio muore sbalzato dal furgone sulla A26

Tragedia sul lavoro : muore un Operaio : Tragedia sul lavoro. Un operaio è morto mentre era al lavoro in un cantiere a Busca in provincia di Cuneo. La vittima aveva 59 anni. Le indagini sono affidate ai tecnici dello Spresal e alle forze ...

Genova - Operaio muore schiacciato da un mezzo durante lavori di potatura a Villa Banfi : La tragedia a Pegli, quartiere del ponente genovese. L'operaio, impegnato nei lavori di potatura, schiacciato da un mezzo che si sarebbe improvvisamente capovolto.Continua a leggere

Infortuni : Operaio muore dopo aver inalato sostanza tossica nel Milanese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Un 45enne è stato trovato senza vita dai colleghi di lavoro all'interno della ditta Olon di Rodano, in provincia di Milano, verosimilmente il decesso è legato a "inalazione di vapori di sostanza tossica", rende noto l'Areu. L'allarme all'interno del gruppo chimico è sca

Palermo - Operaio cade da una scala e muore in Tribunale : Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale Continua a leggere L'articolo Palermo, operaio cade da una scala e muore in Tribunale proviene da NewsGo.

Palermo - Operaio muore cadendo da una scala : stava effettuando lavori in tribunale : Un operaio albanese di 48 anni è caduto da una scala ed è finito su un tavolo di vetro che, andando in frantumi, gli ha tranciato una gamba facendolo morire dissanguato.Continua a leggere

Infortuni : Operaio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l'operaio non c'è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Franc

Operaio muore dopo puntura di vespa - datore di lavoro condannato per omicidio : Stava sostituendo la lampadina di un lampione quando fu punto da un insetto, probabilmente una vespa. Poco dopo Davide Zangara, un Operaio di 44 anni, cominciò a stare male fino a morire. Ucciso da un choc anafilattico. Era il giugno di 4 anni fa. Il legale rappresentante della ditta è finito sotto processo e ieri è stato condannato a un anno per omicidio colposo dal giudice Ludovico Morello del tribunale di Ivrea. Il pm Giuseppe Drammis aveva ...

Ivrea - Operaio muore per la puntura di una vespa : Tribunale condanna datore di lavoro : La vittima stava riparando dei lampioni in strada. Per il giudice il decesso è a tutti gli effetti un incidente sul lavoro per il quale è responsabile anche il datore dell'operaio. Secondo l'accusa il datore di lavoro avrebbe comunque dovuto prevedere una simile evenienza dotando il dipendente di misure di sicurezza adeguate.Continua a leggere

Operaio muore schiacciato da carico del camion : Olbia, 17 lug. -(AdnKronos) - Infortunio mortale questa mattina nella zona industriale di Olbia, dove un Operaio 46enne di Nulvi (SS) è stato investito dalla caduta di tubi innocenti per impalcature che stava scaricando da un camion. L'Operaio è stato immediatamente soccorso dai compagni di lavoro e

Olbia : muore un Operaio - schiacciato da un carico di tubi in metallo : Un operaio di 46 anni, originario di Nulvi, in Provincia di Sassari, è rimasto schiacciato da un carico di tubi in metallo, perdendo la vita. L'uomo era impegnato dalle prime ore di questa mattina a ...