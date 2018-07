Ondata di caldo da bollino rosso | Allarme del Ministero della Salute

Ondata di caldo in Germania : vendemmia in anticipo : L’Ondata di caldo anomalo che sta interessando la Germania ha persino anticipato la vendemmia. La raccolta dell’uva comincerà la prossima settimana nella regione di Magonza-Bingen, dal 6 agosto: mai in passato era cominciata così presto, ha reso noto l’Istituto tedesco del vino. L’anno scorso era iniziata il 16 agosto e negli anni di caldo record (2007, 2011 e 2014), la vendemmia era iniziata l’8 agosto. In alcune ...

Caldo - Ausl Bologna : l’Ondata di calore prosegue almeno fino al 1° Agosto : prosegue, almeno fino a mercoledì 1° Agosto, l’ondata di calore in corso con temperature che potrebbero salire sino a 38°C (fonte Arpae), con possibili disagi per i cittadini di Bologna, dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena, e dell’area della pianura, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo ...

In arrivo Ondata di caldo intenso e afoso : Con ogni probabilità sarà la più forte e duratura ondata di caldo dell’estate 2018. La prossima settimana sarà arroventata soprattutto al

L’Ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale : Le temperature sono decisamente fuori dal comune e un consorzio di scienziati è convinto che sia colpa del riscaldamento globale The post L’ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale appeared first on Il Post.

Caldo : in arrivo Ondata di calore - picchi di 38 gradi : Caldo in intensificazione in quest'ultimo weekend di luglio: l'Italia va incontro ad un'intensa ondata di calore, la prima dell'estate 2018 per durata, estensione territoriale e valori massimi attesi: tutto il Paese verra' coinvolto, almeno fino al primo weekend di agosto (quindi almeno per tutta la prossima settimana), con il termometro che, a partire da lunedi', raggiungerà diffusamente i 34-35 gradi, ...

Previsioni Meteo - fine Luglio con una pericolosa Ondata di super caldo in Europa : fino a +39°C anche in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...

Ondata di caldo nel Regno Unito : la situazione “eccezionale” potrebbe diventare la normalità : L’Ondata di caldo in atto su gran parte del Regno Unito (il numero di giornate consecutive oltre i 30°C ha battuto il record del 1976) potrebbe diventare “ordinaria amministrazione”: lo sostengono deputati dell’Environmental Audit Committee, commissione parlamentare britannica che si occupa di ambiente. Un recente rapporto cita studi secondo i quali la situazione “eccezionale” di queste ultime settimane ...

Previsioni Meteo : grande Ondata di caldo sull’Europa occidentale mentre divampano gli incendi in Grecia e Svezia : Un luglio caldo su gran parte dell’Europa occidentale raggiungerà un altro livello in questa settimana a causa di un’ondata di calore che si sta creando dalla Spagna alla Scandinavia, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Tutti coloro che si ritroveranno al centro di questa ondata saranno esposti ad un rischio maggiore di malattie legate al caldo, come i colpi di calore, soprattutto bambini e anziani. Le notti calde ...

Ondata di caldo record nel Regno Unito : Londra a rischio di catastrofici incendi : Agli abitanti di Londra è stato chiesto di non gettare mozziconi di sigarette e qualsiasi tipo di fiamma viva sull’erba secca dopo una serie di incendi del manto erboso in città. L’Ondata di caldo record, infatti, ha lasciato giardini, campi e parchi completamente secchi e qualsiasi incendio vi divampasse potrebbe essere “catastrofico“, questo l’aggettivo utilizzato dalle autorità locali. I vigili del fuoco della città hanno ...

Ondata di caldo senza precedenti in Giappone : 65 morti in una settimana : Un’Ondata di caldo senza precedenti è in atto in Giappone: le alte temperature hanno provocato la morte di almeno 65 persone in una settimana, e 22.647 sono ricoverate in ospedale. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità: in totale, a luglio sono morte 80 persone e oltre 35mila sono state le persone ricoverate. Tra le vittime si conta un bimbo di 6 anni, deceduto durante una gita scolastica. L’agenzia meteorologica ...

Giappone - Ondata caldo record : 41 - 1 gradi a Tokyo - morti salgono a 40 - : Temperatura record a Kumagaya, a nord della Capitale, dove è stato rilevato il livello più alto mai registrato dall'Agenzia meteorologica nazionale. Migliaia le persone in ospedale. Secondo il ...

Giappone - Ondata di caldo su arcipelago provoca 11 morti : Giappone, ondata di caldo su arcipelago provoca 11 morti Giappone, ondata di caldo su arcipelago provoca 11 morti Continua a leggere L'articolo Giappone, ondata di caldo su arcipelago provoca 11 morti proviene da NewsGo.

Giappone - Ondata di caldo su arcipelago provoca 11 morti : Dopo le piogge torrenziali, abbattutesi nelle scorse settimane sul versante occidentale del Giappone, l'intero arcipelago continua a essere investito da un'ondata di caldo che fino ad ora ha causato ...

Ondata di caldo in Giappone : 15 morti e migliaia di ricoveri : Un'Ondata di caldo ha provocato almeno quindici morti in Giappone nelle prime due settimane di luglio, mentre sono 12mila le persone ricoverate in ospedale. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati questa domenica...