Olimpiadi 2026 – Malagò incontra i sindaci | “la partita è aperta”

sportfair

: Olimpiadi invernali 2026 I colleghi mi dicono che: 1. Se Italia si candida, quasi certamente vince 2. Milano e Cort… - straneuropa : Olimpiadi invernali 2026 I colleghi mi dicono che: 1. Se Italia si candida, quasi certamente vince 2. Milano e Cort… - TgrVeneto : A Roma i rappresentanti delle località italiane in cerca della candidatura per l'edizione numero 25 delle Olimpiadi… - quotidianopiem : Olimpiadi 2026, Appendino: “Torino sia protagonista e non stampella di altre città”. Malagò: “Tutte le ipotesi sono… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Giovannidi Cortina, Milano e Torino in vista della candidatura alle“Restano in piedi tutte le ipotesi, laè tutta aperta”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, dopo l’incontro con idi Cortina, Milano e Torino in vista della decisione finale sulla candidatura italiana alledel. “La giornata è andata bene, ho trovato delegazioni disponibili al dialogo e al confronto. Per il resto, devo aspettare la riunione di domani della commissione che deve relazione al Consiglio nazionale”, spiega il capo dello sport italiano lasciando la sede del Coni. “Torino non apre a una candidatura unitaria? Questi sono discorsi successivi, tutte ipotesi che non mi sento di smentire né confermare, vediamo domani cosa succede”, risponde. Poi sulle parole della sindaca ...