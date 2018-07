Olimpiadi 2026 | Appendino | dossier forte

Olimpiadi 2026 - la sindaca di Torino sostiene la candidatura della città : il resoconto dell'incontro con Malagò : Chiara Appendino, sindaca di Torino, sostiene la candidatura della sua città per l'edizione 2026 delle Olimpiadi ' Abbiamo spiegato le motivazioni per cui riteniamo opportuno che la città di Torino ...

Olimpiadi 2026 - la sindaca di Torino sostiene la candidatura della città : il resoconto dell’incontro con Malagò : Chiara Appendino, sindaca di Torino, sostiene la candidatura della sua città per l’edizione 2026 delle Olimpiadi “Abbiamo spiegato le motivazioni per cui riteniamo opportuno che la città di Torino sia protagonista di questa candidatura alle Olimpiadi del 2026 e non stampella di altre città”. Lo dice la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo l’incontro durato oltre due ore con il presidente del Coni, Giovanni ...

Olimpiadi 2026 - il giorno più lungo Sala 'Milano fortissima ma ok candidatura unitaria' : Mentre la delegazione lombarda, formata anche dall'assessore comunale allo Sport, Roberta Guaineri, e dal sottosegretario regionale con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, era ancora ...

Olimpiadi 2026 - Sala : 'Milano fortissima ma ok a collaborazioni'

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino è in pole per i Giochi'. Lunedì incontro al Coni : ...ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia sulla Candidatura di Cortina e delle Dolomiti alle Olimpiadi 2026 oggi a sulla Piana del Cansiglio tra Belluno e Treviso alla festa dei Veneti nel Mondo. '...

Olimpiadi Invernali 2026 : prove di intesa tra Milano e Cortina. Torino fuori dai giochi? : L’Italia potrebbe presentare una candidatura unitaria per ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026: è quanto scrive questa mattina “Il Gazzettino“, che però sottolinea come Torino potrebbe sfilarsi da questa triplice intesa, non condividendo una candidatura multipla, mentre la scelta potrebbe trovare il parere favorevole di Milano e Cortina. I sindaci delle tre città verranno ricevuti domani dal presidente del CONI, ...

Olimpiadi invernali 2026 : l'1/8 Malagò annuncia la candida italiana : La scelta è tra Cortina, Torino e Milano. 'Sarebbe autolesionistico tirare per le lunghe' dice il numero uno del Coni - Cortina d'Ampezzo, Torino o Milano: il prossimo primo agosto sapremo chi sarà la ...

Olimpiadi invernali 2026 - Coni : il 1 agosto sceglieremo il candidato - : Cortina, Milano e Torino sono in corsa per rappresentare l'Italia. La decisione verrà presa durante il Consiglio nazionale. Lo ha comunicato il presidente Giovanni Malagò

Giovanni Malagò : “Olimpiadi Invernali 2026 : il 1° agosto sceglieremo la città da candidare”. Milano - Torino e Cortina : inizia la volata : Mercoledì 1° agosto conosceremo quale città italiana verrà candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rotto gli indugi e ha dichiarato che settimana prossima verrà operata la scelta definitiva: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo sono le tre località in corsa e spetterà al massimo organo sportivo italiano decidere chi proporre ufficialmente al CIO. Il capoluogo meneghino ...

Olimpiadi 2026 : lega chiede Palasport : ... che dovrà essere pubblica, "la progettazione e la realizzazione di un grande palazzo dello sport di livello internazionale da definire Città dello sport". Inoltre il progetto dovrà essere inserito ...

Olimpiadi. Per il 2026 la favorita è Milano : Il presidente Thomas Bach è “felice che tante città vogliano candidarsi per il 2026”. Il leader del Cio tuttavia auspica

Approvata la candidatura di Milano ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026 : Con 36 voti favorevoli e due astenuti, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di presentazione della candidatura di Milano

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Disponibile a collaborare con altre città - ma Milano dovrà essere capofila” : Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura. “Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono ...