Oggi c’è un affollato dibattito sul futuro dell’Ilva

C’è posta per te/ Su Canale 5 il film con Tom Hanks e Meg Ryan (Oggi - 29 luglio 2018) : C’è posta per te, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: Tom Hanks, Meg Ryan e Parker Posey, alla regia Nora Ephron. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Migranti - Vendola : “Oggi mi sento straniero in Italia. E ai 5 stelle dico che non c’è delitto più grave del razzismo” : Il quarto giorno della Festa nazionale di Sinistra Italiana “Si può fare”, in corso fino a domenica all’Area Festa d’Estate del Varlungo (Firenze) si è aperto con l’intervento di Nichi Vendola, all’interno di un dibattito dedicato alla cultura. “Non c’è niente di più corruttivo del razzismo e ai 5 stelle bisogna dirlo. Non c’è delitto più grave nella storia umana che non sia la ...

Tutto quello che c’è da sapere sull’eclissi totale di Luna di Oggi : (foto: Matt Cardy/Stringer/Getty Images) L’evento astronomico del prossimo venerdì 27 luglio inizierà al calar del Sole. La prima parte dell’eclissi di Luna, ovviamente parziale, prenderà il via alle 20:24 (ora italiana), ma qui dal nostro Paese non potremo assistevi completamente. Per due motivi: la luce diurna non sarà ancora abbastanza affievolita e, sopratTutto, la Luna in molte località si troverà ancora appena sotto la linea ...

F1 Gp Germania diretta live - Vettel al comando ma dietro c’è Hamilton in rimonta - rischio piOggia dalle 16.00 [Orari tv Sky e Tv8] : Segui diretta live del Gran Premio di Germania Orari tv Gran Premio di Germania, domenica 22 luglio Su Sky Sport F1: Gara GP Germania in diretta dalle 15.10 Su Tv8: differita GP Germania ore 20.00 È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio ...

Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita : tra i favoriti c’è anche Nibali : Una tappa spettacolare, Oggi, al Tour de France: altimetria, percorso e favoriti della sesta frazione della Grande Boucle Al Tour de France si comincia a fare sul serio! Oggi la sesta tappa della Grande Boucle potrebbe creare i primi importanti distacchi in classifica. I corridori pedaleranno per 181 km da Brest a Mur de Bretagne Guerlédan per un finale da favola, col primo arrivo in salita dell’edizione 2018 della corsa a tappe ...

Ticwatch Pro : tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartwatch da Oggi su Amazon : Ticwatch Pro è l’ultimo nato in casa Mobvoi, azienda già conosciuta in Italia per il successo dei suoi smartwatch Wear OS precedenti: stiamo parlando di Ticwatch E e Ticwatch S, due vere perle nel panorama dei dispositivi smart indossabili, che hanno convinto migliaia di utenti e investitori. Forte del successo sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove la startup ha raccolto più di 3.000.000 di dollari alla fine della campagna ...

Sci alpino - inizia la stagione : le convocate dell’Italia per gli allenamenti allo Stelvio. C’è Sofia GOggia! : Siamo in piena estate ma gli atleti degli sport invernali non si fermano davvero mai e hanno iniziato a tutti gli effetti la stagione. Le ragazze dello sci alpino saranno protagoniste al Passo dello Stelvio per quattro giorni di allenamento da lunedì 9 a venerdì 13 luglio. Il DT Massimo Rinaldi ha convocato otto ragazze tra cui spicca Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa libera, mentre non vedremo all’opera Federica Brignone. ...

CATERINA BALIVO/ Da Detto Fatto a Vieni da me : il trasferimento a Roma - "Oggi c’è malinconia - ma..." : CATERINA BALIVO inizia la sua nuova vita grazie al marito che non ha opposta resistenza e l'ha seguita nella sua nuova avventura nel pomeriggio di Rai1. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Consiglio Ue sui migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Lifeline - via libera da Malta : “Potranno attraccare Oggi - c’è accordo tra 8 Paesi” : Lifeline, via libera da Malta: “Potranno attraccare oggi, c’è accordo tra 8 Paesi” Lifeline, via libera da Malta: “Potranno attraccare oggi, c’è accordo tra 8 Paesi” Continua a leggere L'articolo Lifeline, via libera da Malta: “Potranno attraccare oggi, c’è accordo tra 8 Paesi” proviene da NewsGo.

Ciclismo – Al via Oggi l’Adriatica Ionica Race : da Nizzolo a Cavendish - ma c’è anche Elia Viviani! : oggi la cronosquadre dell’Adriatica Ionica Race: l’ordine di partenza della prima tappa dell’appassionante sfida italiana E’ tutto pronto per l’Adriatica Ionica Race: parte oggi la corsa ciclistica professionale a tappe che passa per i paesi bagnati dal mare Adriatico e dallo Ionio. Tanti i campioni in gara per questi cinque giorni di puro spettacolo con tanti grandi campioni: ci saranno tanti italiani, tra cui Elia ...

Maturità 2018 - Oggi c’è la prima prova : le cose utili da sapere : A che ora si inizia? Cosa è permesso portarsi? Cosa non bisogna dimenticare? E soprattutto: di che tracce si parla? The post Maturità 2018, oggi c’è la prima prova: le cose utili da sapere appeared first on Il Post.

Oggi c’è la MotoGP in Catalogna : È il settimo Gran Premio del Motomondiale: inizia alle 14 e in pole position c'è Jorge Lorenzo The post Oggi c’è la MotoGP in Catalogna appeared first on Il Post.

Di Maio : “Su Aquarius non c’era nessuna emergenza - da Oggi immigrazione non è più business” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta su Facebook la vicenda della nave Aquarius: "Non è una bagnarola ma una nave attrezzata che non si trova in nessuna situazione di emergenza". E, parlando della decisione della Spagna di accogliere l'imbarcazione, aggiunge: "Da oggi l’Italia non è più sola, da oggi l'immigrazione non è più un business".Continua a leggere