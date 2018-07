Odio razziale | vattene nel tuo paese | sporco negro

Fermato aggressore del migrante a Partinico : contestata aggravante dell'Odio razziale : Si tratta di un operaio 34enne, ma si cercano i probabili complici. E sull'allarme razzismo in Italia è scontro politico: 'è un'invenzione della sinistra' attacca SalvinI -

Senegalese picchiato a Partinico - per l'operaio fermato l'aggravante dell'Odio razziale : Uno degli aggressori del ragazzo Senegalese di 19 anni picchiato e insultato a Partinico è stato rintracciato e portato in caserma dai carabinieri. Il migrante che si trova in una...

Vicenza - 40enne spara dal terrazzo e ferisce un operaio di colore/ Ultime notizie : escluso l’Odio razziale : spara con una carabina dal terrazzo e colpisce un operaio di colore. Ultime notizie: denunciato un vicentino, che ha sostenuto di voler sparare ad un piccione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Salerno - ubriaco fa irruzione in centro d’accoglienza e ferisce un migrante e un’operatrice. Contestato l’Odio razziale : ubriaco, fatto irruzione in un centro di accoglienza e si è scagliato prima contro un migrante e poi un’operatrice, colpendoli con calci e pugni e provocando loro un trauma cranico e addominale. È successo nella notte ad Atena Lucana, piccolo centro del salernitano. L’aggressore è un operaio di 33 anni e si trova ora in arresto: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ingiurie, minacce e lesioni, danneggiamento e guida in stato di ...

Rogo a campo rom - 4 condanne con aggravante Odio razziale : Quattro condanne e un'assoluzione. Si è concluso così questa mattina in Corte d'Appello a Torino il processo per il Rogo che si sviluppò nel 2011 al campo nomadi della Continassa al termine di una ...

Rogo campo nomadi Torino - 4 condanne per Odio razziale : I fatti risalgono al 2011 quando una ragazza denunciò di essere stata violentata da due zingari. Una bugia che portò all'organizzazione di una manifestazione di solidarietà, poi degenerata - La Corte ...

Rogo campo nomadi : "Fu Odio razziale" : 11.43 Quattro condanne, in Appello a Torino, per l'incendio appiccato nel 2011 a un campo rom. Le fiamme erano divampate nel campo dopo una manifestazione dei cittadini del quartiere periferico delle Vallette contro l'insediamento. L'Appello ha confermato le condanne già viste in primo grado e, per alcuni imputati, anche l'aggravante dell'odio etnico e razziale.

Torino - incendio al campo rom del 2011 : 4 condanne con aggravante di Odio razziale : La Corte d’Appello di Torino ha confermato quattro condanne per l’incendio appiccato a un campo rom, nel quartiere Vallette, nel 2011. I giudici, per alcuni imputati, hanno riconosciuto l’aggravante dell’odio etnico e razziale. Fuori dall’aula del tribunale uno dei presenti ha urlato “è una buffonata“. Il fuoco era stato appiccato dopo una manifestazione di protesta degli abitanti del quartiere, dopo che una ...

Cassazione : "Andate via" - è Odio razziale : 21.27 "Che venite a fare qua..dovete andare via". La frase rivolta a cittadini non comunitari durante una aggressione a loro danno in un circolo a Gallarate nel milanese,da parte di un 45enne,italiano,è una aggravante che può assumere il carattere dell'odio razziale. Così ha stabilito la 5 sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso. "L'espressione riconduce ad un pregiudizio nel senso d'inferiorità di una determinata razza",si ...

La sentenza della Cassazione : dire "vai via" è Odio razziale : Secondo l'ultima sentenza della Cassazione la frase "Che venite a fare qua...dovete andare via", se rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale.Si legge nella sentenza, depositata oggi, emessa nei confronti di un 45enne imputato, il cui ricorso è stato respinto, che era stato condannato per concorso in lesioni ai danni di due stranieri. Nella condanna, i giudici hanno aggiunto la "finalità di discriminazione ...

Cassazione : "Dire "andate via" agli extracomunitari può essere Odio razziale" : "Che venite a fare qua...dovete andare via": una frase che, rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale. Lo afferma la Cassazione, confermando, con una sentenza depositata oggi, la condanna inflitta a un 45enne imputato per concorso in lesioni ai danni di due stranieri, con la "finalità di discriminazione razziale".La quinta sezione penale ha rigettato il ricorso della difesa, nel quale si ...

Migranti - procura Torino : “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di Odio razziale” : Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Continua a leggere L'articolo Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio ...

Migranti - procura Torino : “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di Odio razziale” : Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio razziale” Continua a leggere L'articolo Migranti, procura Torino: “Nessuno può vietare l’attracco di un barcone” | “Crescono i reati di odio ...

Migranti - Procuratore Spataro : "direttive contro Odio razziale"/ Salvini : 'Chiudere porti un dovere' : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro 'non vietare attracco barconi nei porti italiani'. Nuove direttive contro 'l'odio razziale'.