Nuovo vertice Gruppo FS - Castelli e Battisti "scelte interne" di forte professionalità : Collabora come testimonial aziendale con le Università Bocconi di Milano e Luiss di Roma per il Master in Economia del Turismo. È componente del Consiglio di Indirizzo Strategico dell'Università ...

Ilva - Sindaco Taranto diserta vertice e attacca Di Maio/ Melucci : "Grazie a Mattarella evitato Nuovo fascismo" : Ilva, Sindaco di Taranto contro Di Maio: ultime notizie, Rinaldo Melucci diserta tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 00:42:00 GMT)

Milan - Bonucci verso la Juventus : Nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Milan - Bonucci verso la Juventus : Nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Cambio al vertice. Nuovo Comando all'81° Centro Addestramento Equipaggi del 15° Stormo di Cervia : ... capacità che solo l'Aeronautica Militare riesce ad esprimere in Italia e poche altre Forze Armate in Europa e nel mondo. L'81° Gruppo Centro Addestramenti Equipaggi inoltre da sempre garantisce la ...

Cuba : presidente Miguel Diaz-Canel nomina Nuovo governo - cambio al vertice dell'Economia : L'Avana, 21 lug 18:34 - , Agenzia Nova, - Il nuovo presidente Cubano, Miguel Diaz-Canel, ha nominato il nuovo governo, mantenendo in carica la maggior parte dei ministri del suo predecessore... , Res,

Putin-Trump - Mosca apre su possibile Nuovo vertice a Washington : Putin-Trump, Mosca apre su possibile nuovo vertice a Washington Putin-Trump, Mosca apre su possibile nuovo vertice a Washington Continua a leggere L'articolo Putin-Trump, Mosca apre su possibile nuovo vertice a Washington proviene da NewsGo.

Nomine - accordo Governo : Fabrizio Palermo Nuovo ad Cdp/ L'ok nel vertice tra Conte - Tria - Di Maio e Giorgetti : Fumata bianca nello stallo Governo sulle Nomine in Cdp: Fabrizio Palermo nuovo ad, accordo dopo il vertice tra Conte, Di Maio, Tria e Giorgetti. Eliminate frizioni tra Lega-M5s e il Mef(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Cassa Depositi e prestiti - Nuovo vertice a palazzo Chigi : “Intesa sul nome di Fabrizio Palermo” : Il premier Giuseppe Conte e i ministri Tria e Di Maio, insieme al Sottosegretario Giorgetti hanno raggiunto l’intesa sul nome di Fabrizio Palermo, attuale direttore finanziario di Cdp, come amministratore delegato dell’Istituto. La nomina è trapelata da via XX Settembre, ma non sarà comunicata ufficialmente fino al 24 luglio, quando si riunirà l’assemblea di Cassa Depositi e prestiti. Si chiude così la contesa tutta interna al governo per ...

C'è l'accordo sul Nuovo vertice di Cassa Depositi e Prestiti : ... il vicepremier M5s Luigi Di Maio il sottosegretario leghista alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha portato a un accordo sul nuovo vertice di Cassa ...

Vertice Nato - Macron : “Nessun Nuovo aumento di spesa” : Vertice Nato, Macron: “Nessun nuovo aumento di spesa” Vertice Nato, Macron: “Nessun nuovo aumento di spesa” Continua a leggere L'articolo Vertice Nato, Macron: “Nessun nuovo aumento di spesa” proviene da NewsGo.

Migranti : Conte convoca Nuovo vertice a P.Chigi : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato nel pomeriggio, alle 15, a Palazzo Chigi un vertice sul dossier Migranti. A quanto si apprende saranno presenti, tra gli altri, i ministri Matteo Salvini (Interno), Elisabetta Trenta (Difesa), Enzo Moavero Milanesi (Esteri). Nel pomeriggio, sempre a palazzo Chigi, è previsto un incontro dei tecnici sul tema. E domani, infine, un nuovo incontro tra il ...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì Nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Migranti - vertice di Innsbruck : stop a Salvini sulle missioni Ue - mercoledì Nuovo incontro con Conte per decidere la linea : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...