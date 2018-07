Nuovo ospedale dei Sibillini | Filiaci | ' Noi a cuore il ripristino e il potenziamento dei

Carolyn Smith di Nuovo in ospedale : «Tutto pronto per l'operazione!» : Carolyn Smith è davvero una guerriera. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. La giudice di Ballando con le Stelle avrebbe dovuto sottoporsi ieri a un intervento per combattere il cancro, ma il...

Carolyn Smith lotta contro il cancro - di Nuovo in ospedale per l'operazione dopo la rottura del macchinario : «Tutto pronto! » : Carolyn Smith è davvero una guerriera. La giudice di Ballando con le Stelle avrebbe dovuto sottoporsi ieri a un intervento per combattere il cancro, ma il macchinario si sarebbe rotto. E...

Carolyn Smith - Nuovo intervento chirurgico per il tumore?/ Foto - annuncio dall'ospedale e sostegno dei vip : Non è la prima volta che Carolyn Smith posta una Foto dal letto di ospedale ma tutto lascia pensare che oggi non sia lì per un ciclo di chemio ma per un intervento chirurgico per il tumore(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Mike Manley Nuovo ad di Fca - Marchionne in ospedale in gravi condizioni : Le condizione di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate nelle ultime ore: il manager italo-canadese aveva subito un intervento a fine giugno alla spalla destra, da allora in poi non si è più ristabilito. condizioni di salute che hanno spinto i vertici di Fca questa mattina a convocare d'urgenza il cda per nominare un nuovo amministratore delegato. Ricordiamo che Marchionne rivestiva diverse cariche all'interno del gruppo Fiat-Chrysler: ...

Fca - Mike Manley Nuovo ad. Marchionne in ospedale : "Condizioni peggiorate" : MILANO - Mike Manley è il nuovo amministratore dellegato di Fca. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della società riunito questo pomeriggio a Torino per definire la successione di Sergio ...

Padova : firmata cessione al Comune aree per Nuovo ospedale : Padova, 20 lug. (AdnKronos) - E’ stata firmata davanti al notaio, questa mattina, a Palazzo Moroni, alla presenza del sindaco Sergio Giordani, la cessione al Comune delle aree private necessarie per la realizzazione del nuovo ospedale. La firma per la cessione, a titolo gratuito, dei circa 128 mila

Emanuele Filiberto di Savoia in ospedale/ Operato per una lesione al tendine d'Achille : "Sono come Nuovo" : Emanuele Filiberto di Savoia in ospedale per un'operazione al tendine di Achille per una lesione dovuta a un incidente. "Sono nuovo, vera eccellenza italiana!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Reggio Calabria - bando Nuovo ospedale; Irto : "Si restituisce credibilità a politica" - : 'Quella di oggi è una giornata importante per la città di Reggio. Il bando per i tre livelli di progettazione del nuovo Grande ospedale metropolitano è un atto concreto e un passaggio indispensabile ...

Napoli - c’è la festa per il Nuovo incarico : il primario chiude reparto dell'ospedale : Denunciato dal consigliere regionale dei Verdi Borrelli, il dottore avrebbe dimesso tutti i pazienti per permettere a infermieri e colleghi di venire alla festa per celebrare il suo nuovo incarico. Il direttore dell'ospedale del Mare annuncia ispezioni

Linus di Nuovo in ospedale/ Foto : "Questa volta è toccato a mia moglie Carlotta" : Linus di nuovo in ospedale dopo la paura degli scorsi giorni: stavolta è toccato alla moglie Carlotta che si è fratturata il radio. La Foto e le parole del dj su Instagram.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:52:00 GMT)

Pasquale aveva fatto la Maturità in ospedale : ora ha un cuore Nuovo : È stato operato, ha un cuore nuovo e sta bene Pasquale Esposito, 19 anni, maturando del liceo scientifico Virgilio di Pozzuoli. Fino a giovedì mattina era in attesa di trapianto per una grave ...

ALBA/ Dalla famiglia Ferrero cinque milioni per il Nuovo ospedale di Verduno : La famiglia Ferrero ha donato 5 milioni di euro per il nuovo ospedale ALBA-Bra in costruzione a Verduno, in provincia di Cuneo. Serviranno per la realizzazione delle sale operatorie. La consegna è ...

Marco Carta in ospedale - cos'ha?/ Foto - di Nuovo sui social : è stato operato? : Alcuni lo avevano dato già pronto a tornare sul palco, altri erano in pena per lui e così Marco Carta oggi torna sui social ma la situazione sembra più grave del previsto(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:24:00 GMT)