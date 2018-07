Nuova gara per l?Alitalia di Stato : ecco il piano per la compagnia : La road map è pronta. E prevede procedura di gara Nuova di zecca per Alitalia. Con nuovi paletti, tempi e procedure per trovare un partner industriale alla compagnia di bandiera. Non ci...

“Il Borgo dei Borghi” : Montalbano Elicona (ME) Nuovamente in gara nell’edizione straordinaria : La notizia è di quelle che lascia tutti piacevolmente sorpresi, specie i tantissimi siciliani amanti ed appassionati delle zone rurali e dei numerosi Borghi presenti sul territorio. Stupore accresciuto ancor di più quando il Sindaco di Montalbano Elicona Filippo Taranto, molto attivo sui social, ha postato qualche giorno addietro, sul suo profilo Facebook la comunicazione del presidente dei Borghi più Belli d’Italia Umberto Forte ...

Le legge della Nuova Zelanda che garantisce alle vittime di violenza domestica '10 giorni di permesso pagati' : La Nuova Zelanda registra uno dei più alti tassi di violenza domestica nel mondo sviluppato. La parlamentare dei Verdi, Logie, è scoppiata in lacrime quando il suo disegno di legge è stato approvato ...

Alpine A110 - La Nuova GT4 con la livrea di Garage Italia Customs : La Alpine e Garage Italia Customs hanno collaborato per celebrare il ritorno alle competizioni della A110. In occasione del debutto della nuova A110 GT4 da 340 CV del Team CMR nel campionato francese FSSA GT4 France, che coincide con i festeggiamenti del 14 luglio per la presa della Bastiglia, è stata infatti realizzata una livrea commemorativa ispirata alla bandiera francese.Debutto a Digione per "La Marianne". La nuova Alpine è ...

Una Nuova batteria al silicio potrebbe garantire una grande autonomia agli smartphone : Un team di ricercatori ha escogitato un modo che potrebbe aumentare la capacità della batteria dello smartphone di cinque volte utilizzando il silicio L'articolo Una nuova batteria al silicio potrebbe garantire una grande autonomia agli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Con il bando di gara per il 5G l'Italia è all'inizio di una Nuova era - dice Di Maio : 'Oggi , mercoledì 11 giugno, è stato approvato il bando di gara e il relativo disciplinare, i cui testi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno disponibili sul sito Internet del ...

Nuova direttiva Ue sul copyright : Di Maio contrario - per Tajani necessaria 'per garantire libertà di espressione' : Si infiamma il dibattito politico sulle norme che regolano il diritto d'autore . L'Unione europea punta a introdurre norme più severe che prevederebbero, tra le altre cose, una sorta di tassa a carico ...

Adriatica Ionica Race 2018 - al via la Nuova gara a tappe - segui la diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Parte oggi con una cronosquadre di 23,3 km da Musile di Piave , Ve , al Lido di Iesolo, la nuova gara a tappe organizzata dall'ex Campione del Mondo Moreno Argentin. Al via 112 corridori, divisi in sedici squadre, conclusione domenica a Trieste -

