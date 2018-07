Nuova Classifica ATP 30 07 2018 – Top 10 invariata | vola Berrettini | Fognini miglior

Tour de France - ecco la Nuova Classifica generale : tutto riaperto per il podio - Froome rischia di finire out. Ma che rammarico per Nibali! : Tour de France, ecco la nuova classifica generale: Froome rischia di finire fuori dal podio per la prima volta negli ultimi nove anni A 4 giorni dalla fine del Tour de France 2018, con due tappe per velocisti (Giovedì e Domenica), una cronometro insolita (31km con tanti sali-scendi) Sabato e un’ultima tappa di montagna Venerdì sui Pirenei, la vittoria del Tour de France sembra blindata per il britannico del Team Sky Geraint Thomas, ...

Cecchinato super a Umago - Fognini re di Bastad. La Nuova Classifica Atp : Fabio doma Gasquet e centra il suo settimo trofeo in carriera. Marco si impone in Croazia sull'argentino Pella. Decisivo il tie break

Nuova Classifica WTA – Simona Halep in vetta per la 22ª settimana consecutiva : Camila Giorgi migliore azzurra : Simona Halep ancora in vetta, davanti a Wozniacki e Stephens, top 10 invariata: ecco la Nuova Classifica WTA Camila Giorgi si conferma prima italiana nella Classifica Wta. La 26enne marchigiana fa un passo indietro ed è numero 36, non troppo distante dal suo record (n. 30). Alle sue spalle guadagna due posizioni Sara Errani, ora al numero 72 (ma destinata a scivolare indietro a causa dell’aggravio di squalifica comminatole ...

Nuova Classifica ATP – È la settimana degli italiani : volano Fognini e Cecchinato : La Nuova Classifica ATP di inizio settimana premia Fabio Fognini (vincitore a Bastad) e Cecchinato (vincitore ad Umago) rispettivamente 14° e 22° Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella Classifica pubblicata oggi dall’Atp. Il tennista ligure, grazie al settimo titolo in carriera conquistato a Bastad, sale un altro gradino ed è numero 14 (ad un passo dall’eguagliare il best ranking). Alle sue spalle guadagna altre ...

F1 – Capolavoro Mercedes in Germania - Raikkonen salva l’onore Ferrari : la Nuova Classifica Costruttori dopo il Gp di Germania : La Mercedes si prende la leadership anche della classifica Costruttori, sono otto i punti di vantaggio adesso del team campione del mondo sulla Ferrari Una doppietta splendida per la Mercedes, che vale anche il primo posto nella classifica Costruttori. La Ferrari deve inchinarsi, costretta a leccarsi le ferite dopo il ritiro di Vettel, che costa alla scuderia di Maranello anche il primato nel Mondiale piloti. Ecco la nuova classifica ...

F1 – Si prende tutto Hamilton - Gp di Germania e testa del Mondiale : ecco la Nuova Classifica piloti dopo il Gp di Germania : Hamilton vince e Vettel si ritira in Germania, il britannico torna in testa alla classifica piloti con 17 punti di vantaggio Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla quattordicesima posizione in griglia, si impone dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. Il tedesco, a muro per un errore sul bagnato, ...

Tour de France 2018 - la Nuova Classifica generale senza Vincenzo Nibali… : Vincenzo Nibali si è ritirato al termine della dodicesima tappa del Tour de France a causa di una caduta sull’Alpe d’Huez causata da una moto della Gendermeria. Lo Squalo ha riporta una frattura vertebrale e non potrà quindi continuare la Grande Boucle, in cui si trovata in quarta posizione in classifica generale. Il Tour perde quindi uno dei grandi favoriti e la nuova graduatoria vede salire Primož Roglic in quarta posizione. Di seguito la ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas Nuova maglia gialla. 4° Vincenzo Nibali : Cambia completamente la Classifica generale del Tour de France dopo l’undicesima tappa. Dominio totale del Team Sky, con Geraint Thomas che si prende la leadership provvisoria. Chris Froome guadagna 40 secondi sui rivali diretti. Vincenzo Nibali fa fatica e limita i danni: è quarto. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine dell’undicesima tappa. CLICCA QUI PER LA Classifica GENERALE DEI FAVORITI Classifica ...

Tour de France - ecco la Nuova Classifica generale : Nibali è 4° - Pozzovivo 17° e Caruso 18°. Domani l’epica Alpe d’Huez : dettagli e altimetria : Tour de France, classifica generale stravolta nel secondo tappone alpino grazie agli attacchi di Movistar, Bahrain e Dumoulin. E Domani c’è l’Alpe d’Huez Nel giorno del 104° anniversario della nascita di Gino Bartali, finalmente abbiamo assistito ad un grande spettacolo al Tour de France: una tappa corta e con tantissime salite ha fatto letteralmente “esplodere” il gruppo, tanto che i corridori sono arrivati ...

Tour de France - ecco la Nuova Classifica generale dopo la 10ª tappa : il Team Bahrain-Merida vola grazie a Nibali - Pozzovivo e Izaguirre - il numero giallo è a 18”! : Tour de France, splendida tappa per il Team Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali nel primo giorno di montagne con il secondo posto di Jon Izaguirre e lo Squalo 19° sul traguardo nel gruppetto con i migliori Nella prima grande tappa di montagna del Tour de France 2018, sul traguardo alpino di Le Grand-Bornand, ha vinto con una splendida azione da lontano Julian Alaphilippe che è la nuova maglia a pois di miglior scalatore: il Francese ha dato ...

Nuova Classifica ATP – Djokovic di nuovo fra i migliori 10 - Nadal ancora al top e allunga su Federer : La Nuova Classifica ATP vede Rafa Nadal ancora al top, con un margine maggiore su Roger Federer. Torna in top 10 Djokovic, Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede Rafa Nadal, semifinalista di Wimbledon, ancora al top. Il maiorchino sfrutta lo scivolone di Federer nei quarti ed aumenta il gap con il rivale di circa 2000 punti, blindando forse il n°1 fino a ...

Nuova Classifica WTA – Kerber ad un passo dalla top 3 - vola Serena Williams : Camila Giorgi sfiora il best ranking : La Nuova Classifica WTA vede ancora al top Simona Halep, davanti a Wozniacki e Stephens. Bene Kerber 4ª, crolla Muguruza. Sale in 28ª posizione Serena Williams, Camila Giorgi migliore azzurra Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede al top ancora Simona Halep, seguita da Caroline Wozniacki, nonostante i pessimi risultati raggiunti a Wimbledon da entrambe. ...

Tour de France - che spettacolo sul pavè di Roubaix : vince Degenkolb ma Nibali e Pozzovivo volano - il duo del Team Bahrain è l’orgoglio italiano. Ecco la Nuova Classifica generale e tutte le FOTO : Tour de France, Nibali e Pozzovivo orgoglio italiano sul pavè della Roubaix: sono i migliori al traguardo e in classifica generale Grande spettacolo nella 9ª tappa del Tour de France che oggi s’è conclusa a Roubaix dopo un percorso mozzafiato sul pavè della regina delle classiche: tra cadute, forature e attacchi dei big. A farne le spese soprattutto Richie Porte, costretto al ritiro per una rovinosa caduta dopo 5km, ma anche il suo ...

Tour de France - sul Mur de Bretagne vince Daniel Martin ma Nibali vola e guadagna su tutti gli altri big : ecco la Nuova Classifica generale : Tour de France, Nibali continua a brillare e guadagna su tutti gli altri big nell’arrivo della 6ª tappa sul sul Mur de Bretagne Nibali, sempre lui. vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto si piazza ancora una volta tra i migliori nella 6ª tappa del Tour de France con l’arrivo sul Mur de Bretagne vinta da Daniel Martin davanti a Pierre LaTour e Alejandro Valverde. Davanti sono arrivati soltanto in 16, compresa la maglia gialla ...