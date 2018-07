Nuova Audi Q8 | al via il tour estivo

Nuova Audi Q3 - sex in the city : Atto secondo per Audi Q3. Crescono le dimensioni, lo stile è più moderno e accattivante, ottimizzati gli interni. Quanti riusciranno a resisterle? Più pratica Con 97...

Nuova Audi Q3 : il SUV della Casa dei Quattro anelli imbocca la strada per il futuro [FOTO] : Le soluzioni d’infotainment di categoria superiore connettono il SUV compatto della Casa tedesca al mondo esterno, mentre nuovi sistemi ausiliari offrono assistenza in qualsiasi fase della guida. Giunta alla seconda generazione, la Nuova Audi Q3 si presenta più accattivante dal punto di vista estetico, oltre a offrire una praticità d’uso superiore grazie allo spazio generoso, alla versatilità degli interni e ai molteplici dettagli pratici. ...

Nuova Audi Q3 2018 - cosa sappiamo : news - prezzo e data d’uscita : Di tutti i SUV della gamma Audi, la Q3 era quella che più aveva bisogno di essere aggiornata – la generazione attuale è sul mercato dal 2011 – e anche riposizionata, visto l’arrivo della Q2 alla base della gamma, da cui riprende le ampie possibilità di personalizzazione anche a livello di colorazioni esterne della carrozeria. Quindi ecco la Nuova Q3 che è più lunga di 10 cm, più sportiva e muscolosa, ma anche più spaziosa ...

Audi Q3 - Primo teaser della Nuova generazione : Diramando il Primo teaser, il costruttore ne ha anche ufficializzato la data di debutto: la sport utility sarà svelata online il 25 luglio. La nuova Audi Q3 si mostra nel suo Primo teaser ...

Nuova Audi TT - 20 anni in un restyling" : Nuova TT adotta di serie cerchi in lega da 17 pollici, mentre a richiesta sono disponibili i cerchi Audi e Audi Sport da 18, 19 e 20 pollici. La gamma colori prevede tre nuove tonalità: blu Cosmos, ...

Audi - Veste (quasi) definitiva per la Nuova Q3 : Il debutto in società della nuova Audi Q3 sembra ormai imminente, come dimostrato dal muletto immortalato nelle fotografie odierne, privo delle massicce camuffature viste sui primi esemplari nei mesi scorsi e alle prese con le ultime fasi di messa a punto.Evoluzione stilistica. Di primo acchito, lapproccio stilistico scelto per la seconda generazione della Q3 sembrerebbe in linea con le soluzioni impiegate per gli altri modelli rinnovati di ...

Audi Q8 - la Nuova ammiraglia illumina la Costa Smeralda : Il pubblico italiano ha scoperto l'Audi Q8. L'anteprima nazionale del Suv nuova ammiraglia della classe Q è avvenuta in Costa Smeralda nel weekend appena trascorso, a conferma del legame tra Audi e l'...

Nuova A1 Sportback - Audi all'attacco" : ... mentre le tre fessure piatte sotto il cofano motore spediscono i pensieri di chi osserva direttamente alla Sport Quattro del 1984, icona del mondo Rally di Audi. La tecnologia di bordo è ovviamente ...

Audi A1 Sportback - tutta Nuova senza diesel : Essere il marchio premium e tecnologico per eccellenza del Gruppo Volkswagen – Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche esclusi – significa avere l’onere di essere sempre un passo avanti agli altri e di confrontarsi con i migliori concorrenti su piazza. tuttavia ci sono anche dei vantaggi e uno di questi è poter attingere alle piattaforme meno nobili e poter coprire segmenti che gli altri non possono frequentare. Quella delle ...

Nuova Audi A1 Sportback : il piccolo diavolo [GALLERY] : La piccola della Casa dei Quattro anelli guadagna un aspetto molto più aggressivo e riceve una forte dose di tecnologia L’Audi A1 Sportback, modello entry-level della Casa dei quattro anelli, raggiunge il secondo atto con una generazione completamente Nuova che sfoggia un’estetica molto più aggressiva fatta di tagli netti e spigoli vivi che nascondono un corredo tecnologico di primo livello. All’interno della vettura troviamo infatti una ...

Audi svela a sorpresa immagini e dettagli della Nuova A1 : I proiettori a Led e i gruppi ottici posteriori a Led sono bruniti in omaggio alla leggendaria Audi Sport quattro. Gli anelli Audi all'interno del single frame sono di colore nero. La Sportback ...