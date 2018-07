Nuoto | Europei 2018 a Glasgow dal 3 al 9 agosto | programma completo e orario diretta TV

Nuoto - Europei 2018 : le iscrizioni gara dell’Italia. Butini : “Daremo il massimo - curiosità per le staffette” : Sempre più vicino il debutto: dal 3 al 9 agosto il Tollcross International Swimming Centre sarà il luogo centrale per quanto riguarda gli Europei di Nuoto, che si svolgeranno in quel di Glasgow. Ci si aspetta tantissimo, come di consueto per la rassegna continentale, dalla nazionale tricolore. Oggi sono state annunciate tutte le iscrizioni gara dell’Italia. Domenico Acerenza (CC Napoli) 400, 800 e 1500 stile libero Filippo Berlincioni (CC ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Ci sono tutte le stelle - da Bruni a Ruffini : Dall’8 al 12 agosto, al Lago Loch Lomond -Trossachs National Park, a circa 30 chilometri da Glasgow, saranno in scena gli Europei di Nuoto di fondo. Appuntamento importante anche in chiave Italia: la nazionale delle acque libere ha sempre portato tantissime medaglie a livello continentale per il Bel Paese. Saranno tredici gli azzurri protagonisti in terra scozzese: annunciate oggi le convocazioni. Questi i convocati: Matteo Furlan (Fiamme ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Minisini-Flamini sognano l’oro : “L’obiettivo è ripetere il numero di medaglie di Londra 2016, quindi salire sul podio in tutte le specialità e avvicinarci il più possibile all’Ucraina. La nazione più forte resta la Russia che è sempre difficile da scavalcare, spero che possiamo riuscirci noi con il mixed, ma Giorgio e Manila dovranno ripetere quanto fatto ai Mondiali di Budapest 2017 e forse andare oltre” così Pabrizia Giallombardo, direttore tecnico ...

Nuoto - Europei 2018 : Italia competitiva nelle staffette. Una possibile miniera importante di medaglie : Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) è pronto ad animare la scena dal 3 al 9 agosto per l’edizione 2018 degli Europei di Nuoto. L’Italia si presenta a questa rassegna continentale con qualche assenza: Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi non saranno al via. Tuttavia la squadra guidata dal direttore tecnico Cesare Butini punterà a far bene, anche mettendo in mostra alcune delle giovani promesse. Tra le ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 3 al 7 agosto Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il Nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel ...

PallaNuoto - Europei 2018 : un Settebello incostante - c’è il potenziale per arrivare a Tokyo 2020 al top : “A me dispiace perché abbiamo dimostrato che ci manca ancora qualcosa per arrivare al top soprattutto per quanto riguarda la tenuta mentale, che è quello che Campagna ci chiede. La qualità c’è, ma dobbiamo ancora amalgamarci bene. La sconfitta ci farà bene per crescere in futuro” capitan Pietro Figlioli è uno che non ha peli sulla lingua, si è sempre espresso chiaramente dicendo come stanno le cose e lo ha fatto, prendendosi la ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri a caccia della doppietta 800-1500 sl. Ma Romanchuk sarà un osso duro : “Punto agli 800 ed ai 1500 stile libero a Glasgow. Il discorso 10 km è rimandato all’anno venturo“. Con queste parole Gregorio Paltrinieri ha fissato i suoi obiettivi in vista della rassegna continentale che avrà inizio il 3 e terminerà il 9 agosto. Greg si presenta ai nastri di partenza della competizione con il miglior crono degli iscritti in questo 2018 negli 800 sl (7’45″53) e con il secondo nei 1500 sl ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 3 al 9 agosto 2018 gli Europei di Nuoto a Glasgow (vasca lunga) andranno in scena. La rassegna britannica sarà l’evento clou dell’anno natatorio nel Vecchio Continente e le attese per quel che potrà accadere iniziano già da ora. L’Italia, come al solito, si presenterà ai nastri di partenza mettendo in mostra i propri campioni. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri saranno le stelle della squadra ma attenzione anche ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Italia quarta. Campagna : “Miglioreremo - troppi sbagli in superiorità”. Di Fulvio : “Sconfitta utile verso le Olimpiadi” : L’Italia non è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Pallanuoto maschile. Il Settebello si è dovuto inchinare al cospetto della Croazia per 10-8 nella finalina per il terzo posto. I ragazzi di Sandro Campagna hanno così concluso la rassegna continentale ai piedi del podio, mancando l’appuntamento con la gloria proprio come due anni fa. Il furto subito in semifinale contro la Spagna ha probabilmente ...

PallaNuoto - Europei Barcellona 2018 : Croazia-Italia 10-8. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta anche dalla Croazia, per 10-8, nella finale per il bronzo agli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un primo quarto disastroso, chiuso sul 4-0 dalla squadra balcanica. Gli azzurri non sono più rientrati in partita. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 5.5 DEL LUNGO Marco, 5: forse la prestazione più opaca di questo torneo. Non arriva al 50% di parate, nel secondo periodo lo ...

PallaNuoto - Europei 2018 : il Settebello ‘annega’ sotto i colpi della Croazia - l’Italia giù dal podio a Barcellona : Il Settebello cede nella finale per il terzo posto sotto i colpi della Croazia: per l’Italia della Pallanuoto maschile niente bronzo agli Europei 2018 La Croazia, campione del mondo in carica, sconfigge nella finale per il terzo posto agli Europei di Pallanuoto, il Settebello. La squadra di Sandro Campagna inizia con il piede sbagliato il match valido per il terzo gradino del podio del torneo europeo. L’Italia scende in acqua ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Italia a mani vuote. Settebello tramortito dalla Croazia - sfuma il bronzo : L’Italia resta ai piedi del podio agli Europei di Pallanuoto: nella finale per il bronzo il Settebello perde contro la Croazia per 10-8 e consegna alla compagine balcanica il terzo posto nel torneo continentale. I ragazzi del CT Sandro Campagna pagano caro lo 0-4 subito nei primi otto minuti. Nel primo quarto è Jokovic a spaccare la partita a 5’50”, poi l’Italia continua a collezionare pali e traverse sulle superiorità ...