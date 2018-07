Nuoto | Butini | ' L' Italia sarà protagonista agli Europei'

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : Cesare Butini ha deciso di integrare la lista dei convocati con altri nove atleti : Si allarga la lista dei convocati dell’ItalNuoto, in vista degli Europei di Nuoto a Glasgow (3-9 agosto). Il direttore tecnico della nostra Nazionale Cesare Butini, come riporta il sito della Fin, proporrà al Consiglio Federale di integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati, dopo gli Assoluti primaverili a Riccione. Si tratta di tre nuotatori per le gare individuali e sei per le staffette 4×100 stile libero femminile e ...