Numeri alla mano | il mercato del lavoro non è un cumulo di macerie

huffingtonpost

: #Mattarella arriva a metà settennato. Tempo di bilanci, Dati alla mano, e in base alle funzioni stabilite dalla Cos… - Agenzia_Italia : #Mattarella arriva a metà settennato. Tempo di bilanci, Dati alla mano, e in base alle funzioni stabilite dalla Cos… - borghi_claudio : @DarioParrini Ehi Parrini, quando scenderai dall'alto della tua esperienza di economista alla Coop ti ricordo alcun… - borghi_claudio : @chiaraped @Barnard2018 @MoriMrc Io sono tranquillissimo, tanto prima o poi il nodo euro al pettine arriva, nel fra… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il decreto dignità si appresta ad approdare in AulaCamera dove – nonostante le modifiche del testo apportate in Commissione – si vedrà quanto è solida la tenuta della maggioranza giallo-verde, dal momento che - dopo la presentazione di questo provvedimento - sono emersi veri e propri contrasti di interesse tra gli elettorati dei due ''azionisti'' della coalizione.Del decreto molti aspetti critici sono stati chiariti. Nessuno mette più in discussione – di frontedenuncia di casi concreti che hanno la testa più dura della tabelle di previsione dotate o meno di rilievo scientifico – che quelle misure determineranno problemi per l'occupazione e non servirannocrociata contro ilprecario, proprio perché prenderanno di mira alcuni dei rapporti – come il contratto a termine e la somministrazione ...