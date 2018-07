“Non si può morire così” Il tragico destino di Michele | 23 anni | studente modello

La vecchia bufala dei raggi cosmici torna a girare : “Non lasciare il telefono vicino al corpo - può causare danni terribili” : Ieri tutti con il naso all’insù per la strepitosa eclissi lunare, la più lunga del XXI secolo, oggi invece tutti con il naso all’ingiù, fissi sui nostri cellulari per il rischio radiazioni causate da pericolosissimi raggi cosmici. Accanto agli scatti della spettacolare luna rossa che ieri ha riempito i cieli di tutto il mondo e milioni di obiettivi di macchine fotografiche, ad inondare gruppi e chat di WhatsApp prima e anche dopo l’eclissi è la ...

M5s chiede le dimissioni del deputato velista Andrea Mura : “Non può trascurare mandato dei cittadini” : Il MoVimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Andrea Mura, il deputato velista che ha affermato di poter continuare a fare politica anche dalla barca, giustificando così il suo elevato tasse di assenze in Parlamento. I capigruppo del M5s alla Camera e al Senato affermano: "Svolgere il ruolo di parlamentare è un privilegio, peraltro molto ben retribuito. È un incarico che richiede impegno quotidiano, lavoro, dedizione".--Linea dura del MoVimento ...

Migranti - il sindaco di Capoliveri rilancia l’idea di un hotspot a Pianosa. Il direttore del Parco Naturale : “Non si può fare” : “Caro ministro Salvini, i Migranti portiamoli a Pianosa”. Giovedì pomeriggio, mentre l’imbarcazione della Guardia Costiera Diciotti con 67 Migranti a bordo vagava per il Mediterraneo senza un porto di approdo, il sindaco di un piccolo comune di 4mila anime dell’Isola d’Elba, ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini con una proposta originale: trasferire i Migranti nella vicina isola di ...

Russia 2018 - Infantino difende Messi : “Non si può discutere” : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha difeso la prestazione di Lionel Messi nella Coppa del Mondo in Russia ed ha spiegato che “nessuno può discutere” il giocatore del Barcellona. “Messi è stato grande, come sempre. E ha fatto un gran gol contro la Nigeria”, ha detto il numero uno dell’organo di governo del calcio in una conferenza stampa al Luzhniki Stadium di Mosca. “Se avesse potuto fare di ...

Pd propone legge per introdurre salario minimo : “Non si può pagare lavoratore meno di 9 euro l’ora” : Il Pd ha presentato una proposta di legge per introdurre il salario minimo orario per tutti i lavoratori che non hanno un contratto collettivo di riferimento. La proposta prevede un minimo orario di 9 euro netti. "Vogliamo un salario che aiuti il sistema ad aumentare il livello dei salari, è una scommessa che valorizza i corpi intermedi", afferma il segretario dem Maurizio Martina.Continua a leggere

Pd - Martina contro Renzi : “Ingiuste critiche a Gentiloni”. Sala : “Non può più fare la guida”. Lui : “Io polemico? Solo politica” : Quasi 24 ore dopo l’attacco di Matteo Renzi dal palco dell’assemblea Pd, qualcuno dentro il partito prova a reagire. Il neo segretario Maurizio Martina, non più Solo reggente, ad esempio è intervenuto in difesa dell’ex premier Paolo Gentiloni che è stato duramente messo sotto accusa dall’ex segretario. “Sono critiche sbagliate e ingiuste”, ha detto intervistato dall’Ansa Martina, “non le ho ...

“Non può essere lei!”. E invece sì : dimenticate questa Lady Kitty : com’è diventata : I fotografi notano Lady Kitty Spencer per la prima volta nel 2007, quando, appena sedicenne, si unisce ai cugini sugli spalti del concerto per il decennale della morte di Diana. Tanto che la stampa la elegge subito come una delle ragazze più belle del paese. Poi, nel 2011, la conferma: fotografata assieme alle sorelle nell’abbazia di Westminster, in occasione del matrimonio di William e Kate, Kitty non lascia dubbi sulla propria ...

“Non ho i soldi”. Non può pagare la pizza : interviene la titolare - social impazziti. Succede a Napoli : Roba che se i nostri bisnonni o anche nonni leggessero questa storia che arriva da Napoli si chiederebbero subito che c’è di tanto particolare. Il motivo per cui ha fatto così tanto clamore. Ma siccome viviamo in un’epoca in cui la generosità, il buon cuore, il bel gesto disinteressato sono rarità, eccola spiegata la ragione per cui il popolo dei social è stato conquistato da questa vicenda. Non appena è apparso su Facebook il ...

“Non puoi”. Il secco no di Briatore alla Gregoraci. Glielo ha vietato Flavio (dopo l’addio) : per Eli è un vero disastro : Proseguono le indiscrezioni e i rumors intorno a uno dei programmi televisivi più seguiti degli ultimi quindici anni. Stiamo parlando del Grande Fratello, in particolare della versione Vip, che il proggimo anno compirà tre anni. Il reality show andrà in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall’opinionista Alfonso Signorini. Iva Zanicchi che pure era interessata, ha detto no per la ...

“Non si può morire così - è assurdo”. Alessandro - 18 anni : quell’attimo ingiusto : Una morte terribile, la scomparsa improvvisa e dolorosa di un ragazzo da poco maggiorenne e rimasto vittima di un incidente drammatico quanto grottesco. Una dinamica che ha scatenato la rabbia di amici e parenti sui social, che chiedono ora giustizia per una tragedia che si sarebbe dovuto e potuto evitare. A perdere la vita a 18 anni è stato Alessandro Sclafani, originario di Cinisi in Sicilia e dichiarato morto dai medici ...

Ministro Tria smentisce Di Maio su reddito di cittadinanza : “Non si può fare entro l’anno” : Il Ministro Tria, al termine dell'Ecofin ha smentito Di Maio, sulla possibilità di introdurre la misura del reddito di cittadinanza entro l'anno: "per il 2018 i giochi sono quasi fatti", ha detto.Continua a leggere

MotoGp – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “Non posso svelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

Mondiali Russia 2018 - Crespo distrugge Messi : “Non è mica Maradona - non può vincere da solo” : Hernan Crespo ha commentato il pari dell’Argentina con l’Islanda, soffermandosi poi sulla prestazione di Lionel Messi Un pareggio deludente, un 1-1 che lascia l’amaro in bocca all’Argentina, incapace di stendere l’Islanda all’esordio nel Mondiale di Russia 2018. Un risultato figlio anche dell’errore di Lionel Messi, colpevole di aver fallito il rigore che avrebbe permesso alla Seleccion di portare a casa ...

“Non può essere vero”. Scompare nel nulla per 35 lunghissimi anni : Una sparizione che pareva ormai destinata a rimanere irrisolta per sempre, dopo che le indagini svolte subito dopo l’allarme non avevano portato nessuna novità in merito. Di anni, d’altronde, ne erano passati tantissimi dal quel luglio 1983 in cui William Howard Hughes Jr, ufficiale dell’aeronautica militare americana, era scomparso dopo aver partecipato ad una delicatissima missione top secret riguardante aerei spia di ...