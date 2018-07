' Non abbiamo armi tour' | Ermal Meta in piazza Leopardi

Italia Under 19 - Malagò : “abbiamo dimostrato che i talenti Non mancano” : “Voglio dire un bravo ai ragazzi dell’Under 19 di Calcio che, nonostante la sconfitta, hanno giocato una finale strepitosa. Hanno dimostrato che non e’ vero che non abbiamo i vivai e che non ci sono i giovani forti. La domanda da porsi e’ come valorizzare il loro talento al meglio per non vederlo sprecato”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di una conferenza stampa in Sala Giunta, ...

No Tav - raduno a Venaus : “Non abbiamo governi amici. 5 stelle? Hanno promesso - ma ora ci sentiamo traditi” : “Il movimento No Tav non ha mai avuto governi amici”. Al Festival Alta Felicità di Venaus, la quattro giorni di musica e cultura organizzata dal movimento contro la grande opera, gli attivisti restano scettici sulle polemiche tra Lega e M5s sul tema Tav. “Finché non vedo non credo – racconta Gianna mentre è impegnata nello stand dei Fornelli in Lotta – anche perché non solo di No Tav si vive, basta vedere le politiche in tema di ...

Matteo Renzi contro M5S : “Dicono solo bugie e la gente Non sa riconoscerle e ci crede. Abbiamo una sfida culturale da vincere” : Matteo Renzi si scaglia contro il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio in relazione alla diatriba sull'Air Force Renzi: "'Sono ministri, pagati per servire il Paese, ma passano il tempo dicendo frasi del genere. Hanno detto davvero bestialità di questo genere. E poi le rilanciano sui social, una struttura meticolosa le rende virali. E la gente che non sa riconoscere le bugie, ci crede. Non vi stupite. Sono loro, usano il web come un manganello e ...

Temptation Island - Selvaggia Roma : "Mio padre? Non abbiamo rapporti - mamma è la mia vita" : Selvaggia Roma, ex partecipante a Temptation Island con il fidanzato Francesco Chiofalo, nelle scorse ore, ha risposto alle domande dei fan, raccontando, per la prima volta, aspetti inediti della sua vita familiare come l'assenza del padre dall'infanzia ad oggi:prosegui la letturaTemptation Island, Selvaggia Roma: "Mio padre? Non abbiamo rapporti, mamma è la mia vita" pubblicato su Gossipblog.it 27 luglio 2018 11:05.

“Il tempo passa…”. Michelle Hunziker - così Non l’abbiamo davvero mai vista : Michelle Hunziker, oggi, ha una famiglia da ‘cartolina’. Viene questa impressione a guardare gli scatti social della svizzera più amata d’Italia in vacanza con le figlie piccole, Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi. La family al momento è sul lago di Garda. Relax al massimo, ma Michelle deve aver avuto un attacco di nostalgia. Deve aver pensato al passato in questi giorni, quando era lei la piccola di casa tra ...

Grecia : nell'inferno di Mati - 'Non abbiamo più futuro' : ANSAmed, - Mati , Grecia, , 25 LUG - "Non abbiamo un futuro, dobbiamo solo pensare al presente": lo dice un ragazzo che piantona l'accesso alla villa teatro della strage a Mati in Grecia, dove i corpi ...

Terremoto Centro Italia - Nonna Peppina in ospedale : la figlia - “abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio” : “Forza mamma. Abbiamo ancora bisogno del tuo coraggio. L’affetto per te che in tanti mi stanno testimoniando invitandomi ad abbracciarti forte è molto più grande dello squallore di chi ha creduto che un’esile donna di novantasei anni fosse terreno agevole per esercizi di prepotenza. Torneremo a San Martino. Te lo prometto“: questo il post pubblicato su Facebook da Agata Turchetti, una delle figlie di Giuseppa Fattori, ...

Open Arms : 'Non abbiamo denunciato Governo e Guardia costiera italiani' : Procedere con gara' In Perù scoperto un giacimento di litio: è il più grande al mondo 22 luglio 2018

Non abbiamo ancora imparato la lezione di Fantozzi : Siamo diventati bravissimi a massacrare chiunque, utilizzando i social tipo mazze da carpentiere, ma ancora non siamo capaci di affondare ?le tante, troppe, “Corazzate Potëmkin

Olimpiadi Torino - la sindaca Appendino pronta alla corsa : “Non abbiamo paura di nessuno” : Olimpiadi Torino, la sindaca Appendino sembra essere carica in vista della corsa per l’assegnazione della competizione “Sono orgogliosa del lavoro fatto. La delibera portata oggi in aula è un documento che riprende i punti del nostro dossier e nel quale crediamo. Non abbiamo alcuna paura di candidarci alle Olimpiadi e di portare avanti il nostro progetto”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha poi ...

Lakers - coach Walton Non si nasconde : “LeBron James? L’ho incontrato - abbiamo parlato soltanto di una cosa…” : Luke Walton, coach dei Lakers, ha parlato faccia a faccia con LeBron James: domenica scorsa a Los Angeles il primo incontro fra i due per discutere sugli obiettivi della squadra giallo-viola Nei giorni scorsi, Luke Walton, attuale coach dei Los Angeles Lakers, ha incontrato diverse personalità importanti del mondo NBA: da Tyronn Lue a Wrik Spoelstra, passando per Richard Jefferson e Channing Frye. Che cosa hanno in comune? L’aver avuto a ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - Non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia che Non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Il duetto speciale di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre e le nuove date di Non abbiamo armi live : Il duetto di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre ha raggiunto il web direttamente attraverso i profili social di Ermal Meta. I due hanno improvvisato un duetto speciale sulle note del singolo Big Boy, composto da Ermal Meta per il vincitore di Amici di Maria De Filippi (edizione numero 15, chiusa nel 2016). Sergio Sylvestre, concorrente americano dalla voce soul, aveva conquistato il cuore del pubblico che lo aveva sostenuto nel suo ...