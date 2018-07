Nomine Rai | Tajani | ' Non voteremo Foa | è stato seguito un metodo sbagliato'

Nomine Rai : così fan tutti. L’ipocrisia politica di chi - solo ora - si scandalizza per «l’occupazione selvaggia» : Matteo Renzi, Rai In Rai così fan tutti. Ma proprio tutti. E l’ipocrisia più grande sta nel negarlo, nel fingere che qualcuno sia (stato) più puro di altri. Il recente rinnovo dei vertici di Viale Mazzini ha scatenato accese polemiche sul fronte politico, con il Pd particolarmente scatenato nella critica all’attuale esecutivo, accusato di agire secondo logiche lottizzatorie. “Con Lega e M5s assistiamo all’occupazione ...

Ancora caos sulle Nomine Rai. Foa : 'non sono Belzebù' : Il cavaliere a testa bassa scuote Salvini :'come ha potuto permetterlo?'. Ed i sette voti fi Forza Italia in Commissione Vigilanza diventano indispensabili per la ratifica del presidente -

Dopo Tav e Nomine Rai - sul governo la tegola Ilva : il Sindaco di Taranto diserterà il vertice : Teleborsa, - Dopo i malumori per le nomine Rai e le polemiche sulla Tav, governo alle prese anche con la tegola "Ilva". Il Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha annunciato che non sarà presente al ...

Nomine Rai - Berlusconi : "Pessimo segnale" : Silvio Berlusconi a gamba tesa contro le Nomine del governo gialloverde, a cominciare da quelle della Rai. Il leader di Forza Italia ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano La Stampa, nel corso della quale è stato al solito molto critico nei confronti del Movimento 5 Stelle e della Lega, con cui governa in diverse amministrazioni locali. "Vedo una forte volontà spartitoria - attacca subito Berlusconi - . Il carattere unilaterale ...

Nomine Rai - l'affondo di Berlusconi : "Forte volontà spartitoria - pessimo segnale" : Silvio Berlusconi a gamba tesa contro le Nomine del governo gialloverde, a cominciare da quelle della Rai. Il leader di Forza Italia ha rilasciato oggi una lunga intervista al quotidiano La Stampa, nel corso della quale è stato al solito molto critico nei confronti del Movimento 5 Stelle e della Lega, con cui governa in diverse amministrazioni locali. "Vedo una forte volontà spartitoria - attacca subito Berlusconi - . Il carattere unilaterale ...

Nomine Rai - tensioni su Foa. Berlusconi verso no in Commissione - : L'1 agosto in vigilanza si dovranno ratificare le Nomine, ma il governo potrebbe non avere la maggioranza necessaria. Il leader di Forza Italia: "Vedo una forte volontà spartitoria". Critico anche ...

Polemiche per le Nomine dei vertici Rai - a rischio la presidenza di Foa. Dal Pd appello a Fi : 'non lo votate' : Opposizioni all'attacco dopo la scelta del governo del giornalista per la presidenza Rai. Pressing del pd: 'faremo di tutto per fermare la sua nomina'. Mercoledì il vedretto della Commissione di ...

Il Pd s'è preso l'Italia. E ora strepita per due Nomine in Rai : La stagione governativa dell' ex sindaco di tizie cioè fake news e non scienza della comunicazione, è addirittura ospite di Russia Today e dunque è un prezzolato al servizio di Putin, ha persino ...