Nomad - The Warrior Il film non va in onda oggi | 30 luglio 2018

Nomad The WARRIOR/ Su La7 il film con Kuno Becker (oggi - 30 luglio 2018) : NOMAD The WARRIOR, il film in onda su La7 oggi in prima serata alle 21,15. Nel cast ci sono Kuno Becker, Jay Hernandez, alla regia Sergej Vladimirovic Bodrov e Ivan Passer. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:22:00 GMT)