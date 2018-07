Noia | vendetta sociale e xenofobia | il cocktail del razzismo per convinzione e per caso

huffingtonpost

(Di lunedì 30 luglio 2018) C'è sicuramente un'intolleranza xenofoba sopita e oggi riemersa in un clima politico nuovo, di maggiore ostilità verso l'immigrato. C'è l'insofferenza verso chi si ritiene avversario in un contestosempre più competitivo. C'è, in un, lache rende stupidi e miopi, a voler dar credito alle giustificazioni dello sparatore. C'è l'irrazionale sadismo di chi, dal sedile del proprio scooter, trae divertimento nell'esplodere colpi ad aria compressa contro persone inermi senza una ragione evidente.La lunga scia di violenze contro immigrati rende davvero arduo pensare che possa trattarsi di coincidenze. Da Vicenza a Partinico, da Forlì a Caserta, nell'arco di due mesi sono ben undici i casi denunciati alle forze dell'ordine di violenze nei confronti di migranti o stranieri. L'identikit dell'aggressore varia: il giovane, il branco, ...