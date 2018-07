Noemi | perché al suo matrimonio non c' erano vip tranne Morgan?

blogo

(Di lunedì 30 luglio 2018) Aldi, che lo scorso 20 luglio ha sposato il compagno storico Gabriele Greco, c'era solo un personaggio famoso. Si tratta di, che ha suonato e cantato l'Ave Maria nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove si è tenuta la cerimonia.non c'altri cantanti o vip del mondo dello spettacolo all'evento? La risposta arriva dal settimanale DiPiù, che ha raccolto le dichiarazioni del padre della cantante scoperta a X Factor. A quanto pare in realtà l'invito è stato rivolto anche ad altre artiste famose ma queste hanno dovuto declinarloimpegnate nei concerti che sopratutto durante l'estate non mancano: