Noemi | matrimonio snobbato dai vip C' è solo Morgan | ecco chi non si è presentato

Noemi matrimonio - c’era solo Morgan : Emma e Arisa non si sono presentate : Gli invitati al matrimonio di Noemi: chi c’era di famoso Lo scorso 20 luglio la cantante Noemi ha sposato il compagno storico Gabriele Greco. Al matrimonio c’era solo un personaggio famoso, Morgan, che ha cantato l’Ave Maria nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove è stata celebrata la cerimonia. Perché non c’erano […] L'articolo Noemi matrimonio, c’era solo Morgan: Emma e Arisa non si sono ...

Lacrime al matrimonio di Noemi. A poche ore dal sì la lite tra gli sposi è feroce. E dire che sembrava tutto perfetto : “Che faccio vado?”, si è sposata lo scorso sabato, Noemi, e l’ha fatto senza perdere la sua ironia. La cantante ha detto sì a Gabriele, suo bassista e amore da dieci anni: i due si sono sposati nella Basilica di San Lorenzo in Lucina poi hanno accolto gli invitati presso il Lian Club, sul Lungotevere. Tantissime le foto che la coppia ha postato sui social: sembrano felici e contenti nel giorno più bello della loro vita. Ma, a pochi giorni ...

Noemi piange il giorno del matrimonio - lite con il neo marito (FOTO) : Dopo dieci anni d’amore, Noemi è convolata a nozze con il suo bassista Gabriele Greco. La notizia, già ampiamente raccontata nei giorni scorsi (qui il nostro articolo), è completata oggi da alcuni dettagli svelati dal settimanale Chi. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, infatti, rivela che la cantante ha litigato con il neo marito al ristorante che ha ospitato la festa post cerimonia (svoltasi a Roma).prosegui la ...

