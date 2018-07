No Man' s Sky Next - recensione

Le novità di No Man's Sky Next per PS4 e PC : la visuale in terza persona : La tanto travagliata esistenza del titolo di Hello Games sta finalmente trovando uno spiraglio di luce, con l'aggiornamento No Man's Sky Next. Il corposo upgrade per PC e PS4 [VIDEO], dal peso di quasi 10 GB con un ultima patch 1.51 da circa 3.5 GB, ha portato anzi, sarebbe meglio scrivere riportato gli utenti nell'universo di Sean Murray, e forse questa sembra essere la volta buona per un eventuale gradimento dei videogiocatori [VIDEO]. Il ...

Le novità di No Man's Sky Next per PS4 e PC : La tanto travagliata esistenza del titolo di Hello Games sta finalmente trovando uno spiraglio di luce, con l'aggiornamento "No Man's Sky Next". Il corposo upgrade per PC e PS4, dal peso di quasi 10 GB (con un ultima patch 1.51 da circa 3.5 GB), ha portato (anzi, sarebbe meglio scrivere "riportato") gli utenti nell'universo di Sean Murray, e forse questa sembra essere la volta buona per un eventuale gradimento dei videogiocatori. Il ciclo vitale ...

No Man's Sky : disponibile il nuovo aggiornamento che risolve i problemi con i salvataggi : A No Man's Sky è stata data una grande spinta grazie all'aggiornamento NEXT della scorsa settimana, anche se, come per la maggior parte delle patch importanti come questa, ci sono stati alcuni problemi iniziali. Uno dei più grandi è comparso sotto la forma di un pessimo bug che ha portato problemi ai salvataggi del gioco.Fortunatamente, come riporta Videogamer, lo sviluppatore Hello Games ha rapidamente risolto il problema con l'aggiornamento ...

Quattro chiacchiere con Sean Murray : il papà di No Man's Sky - intervista : Che viaggio che è stato. Nel 2013, quando un piccolo team che lavorava in un vecchio e logoro studio condiviso con un posteggio per taxi all'interno di una piccola strada di Guildford rivelò il proprio prossimo progetto dopo una serie di racing game dall'aspetto cartoonesco, fu uno di quei momenti particolari. No Man's Sky catturò l'attenzione del mondo come pochi altri giochi avevano saputo fare. Per tre anni a No Man's Sky furono affidati i ...

No Man's Sky : non gradite l'aberrazione cromatica? Ecco come risolvere : No Man's Sky è tornato a rivivere di vita propria da quando l'aggiornamento Next è stato lanciato, portando il gioco ad essere riscoperto oppure rigiocato da un certo numero di utenti. A ben due anni dal lancio, riporta VG247, No Man's Sky è infatti tra i giochi più giocati su Steam in questi giorni.Ebbene questa patch non è stata esente da piccoli problemi, e se da una parte Hello games ha provveduto a risolverne alcuni (come i conflitti coi ...

No Man's Sky Next si aggiorna su PC alla versione 1.52 - presto disponibile per Xbox One e PS4 : Nei giorni successivi al lancio di No Man's Sky Next, Hello Games si è dimostrata puntuale nel supportare il gioco con preziose patch correttive che hanno prontamente risolto alcuni fastidiosi problemi segnalati dalla community, compresi quelli legati alla corruzione dei salvataggi del gioco che hanno costretto moltissimi giocatori a ricominciare la propria avventura.Nella giornata di oggi lo studio ha reso disponibile su PC la patch 1.52, che ...

No Man's Sky è ora disponibile in versione fisica per Xbox One : No Man's Sky è disponibile anche per console Xbox One e include l'importante aggiornamento NEXT appena rilasciato per le altre piattaforme di gioco.La versione fisica Xbox One di No Man's Sky, da oggi acquistabile nei migliori negozi di videogiochi, è pubblicata in tutto il mondo da 505 Games.Grazie al rilascio di NEXT i giocatori Xbox One, PlayStation 4 e Steam per PC di No Man's Sky potranno esplorare, combattere e sopravvivere assieme ai loro ...

No Man's Sky : l'aggiornamento NEXT ha causato problemi con i salvataggi - ma Hello Games è già al lavoro su una patch : Come ormai saprete, No Man's Sky ha ricevuto l'importante aggiornamento NEXT che ha introdotto nel gioco numerose novità, il multiplayer, l'introduzione della visuale in terza persona e diverse migliorie al comparto grafico.Tuttavia, sembra che l'update abbia portato con sé anche qualche problemino tecnico. Come segnala Kotaku, parecchi giocatori hanno lamentato la cancellazione dei propri progressi nei file di salvataggio, inconveniente che ...

Pirlo vice Mancini - ostacolo compatibilità con il ruolo Sky. Figc - Costacurta si dimette : Andrea è un campione del mondo. Rappresenta per la Nazionale molto ed ha grande esperienza. Può ancora dare tanto all'Italia'. A completare il singolare via vai tra Sky e Federcalcio c'è da ...

In Manette a Cortina l'ex senatore russo Dmitry Krivitsky : A Mosca è accusato di corruzione ma l'uomo si dichiara vittima di una persecuzione politica. Alla base del fermo, infatti, secondo il politico ci sarebbero le sue posizioni contrarie all'intervento ...

Dmitry Krivitsky - lo strano caso del dissidente russo arrestato a Cortina : doManda di asilo ancora pendente in Francia - in carcere in Italia : In Francia aspetta risposte sulla sua domanda di asilo come perseguitato politico. In Italia invece viene arrestato. Lo strano caso di Dmitry Krivitsky, ex senatore russo in disaccordo con Putin sulla guerra in Crimea, arrestato oggi a Cortina dove si trovava in vacanza, evidenzia come l'Ue non sia unita sul riconoscimento dell'asilo politico ai cittadini extraeuropei. Eppure dovrebbe esserlo "sulla base dell'articolo 78 del Trattato di ...

No Man's Sky : i possessori del gioco su GOG riceveranno la modalità multiplayer tra qualche mese : Gli sviluppatori di No Man's Sky hanno da poco annunciato che tutti coloro che possiedono il gioco sulla piattaforma DRM-free GOG dovranno attendere qualche mese prima di mettere le mani sulla modalità multiplayer introdotta con l'aggiornamento NEXT.L'update in questione, come spiegato su Gog.com, per ora rende disponibili tutti i nuovi contenuti single player, quindi la visuale in terza persona, i miglioramenti grafici, la personalizzazione del ...

No Man's Sky : il numero di giocatori connessi contemporaneamente su Steam aumenta di quasi dieci volte grazie all'aggiornamento NEXT : No Man's Sky ha visto una massiccia ondata di giocatori nuovi e di ritorno dopo il lancio del grande aggiornamento NEXT.Si può ricordare che No Man's Sky ha avuto uno dei lanci di maggior successo su Steam, certamente il più grande del 2016 con quasi 213.000 giocatori connessi allo stesso momento. Tuttavia, come saprete, dopo poco tempo la base di giocatori diminuì molto bruscamente, fino ad arrivare a soli 2.123 giocatori a poco più di un mese ...

Xbox One : No Man’s Sky disponibile sul Microsoft Store : L’ex titolo esclusivo action-adventure targato PlayStation 4, No Mans’s Sky, è finalmente disponibile all’acquisto sul Microsoft Store per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, per Xbox One X. Descrizione No Man’s Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un’intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che ...