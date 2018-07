Calciomercato - Balotelli ha manifestato l’intenzione di lasciare il Nizza : Ancora incerto il futuro dell’attaccante Mario Balotelli. Il calciatore ha manifestato l’intenzione di lasciare il Nizza, secondo quanto riporta l’Equipe l’entourage di SuperMario sta trattando la cessione con il Marsiglia, il costo del cartellino è di almeno 10 milioni di euro. Con la maglia del Nizza 51 presenze e 33 reti fra Ligue 1 e Coppa di Francia e non è da escludere un possibile ritorno in Italia. LEGGI ...

Balotelli torna ad allenarsi con il Nizza. Ma i tifosi sono inferociti : 'Mario è confuso'. Con questo titolo, il quotidiano francese Nice-Matin ha raccontato l'ultimo dietrofront di Mario Balotelli . L'attaccante della nazionale, che da settimane sta portando avanti una ...

Mario Balotelli torna al Nizza - ma si allena da solo : Mario Balotelli è tornato ad allenarsi con il Nizza, proprio quando sembrava vicino il suo trasferimento ai "nemici" dell'Olympique Marsiglia. Super Mario è tornato al centro di allenamento di Les ...

Sorpresa in casa Nizza - Balotelli torna ad allenarsi : chiarimento con Vieira prima della seduta : All'improvviso Mario Balotelli . Quando ormai Patrick Vieira e i giocatori del Nizza non lo aspettavano nemmeno più, l'attaccante italiano ha deciso di presentarsi in ritiro con ben due settimane di ...

Clamoroso colpo di scena al ritiro del Nizza : Balotelli torna ad allenarsi : Mario Balotelli sorprendente: il calciatore italiano al ritiro del Nizza, sessione di allenamento in palestra Mario Balotelli non smette di stupire: il calciatore italiano è finito nella bufera nelle ultime ore, criticato dall’allenatore Viera, ma sembra adesso esser tornato indietro sui suoi passi. Balotelli, oggi, è tornato ad allenarsi con i compagni del Nizza: un Clamoroso colpo di scena che ha lasciato sorpresi anche i suoi ...

Sorpresa al Nizza : Balotelli s'allena : Dopo due settimane di assenza, Mario Balotelli si è presentato nel ritiro del Nizza. Lo scrive 'Nice-Matin' e il profilo Twitter del club lo ritrae in palestra ad allenarsi. La sua presenza ha destato ...

Nizza - Balotelli si presenta in ritiro ma il futuro è ancora tutto da decidere : Balotelli torna ad allenarsi con il Nizza dopo gli ultimi giorni caldissimi dopo che l’attaccante non si era presentato in ritiro. Lo scrive “Nice-Matin” e il profilo Twitter del club, SuperMario nella giornata di oggi si è allenato in palestra, sembra rientrare dunque il caso, nelle ultime ore erano arrivate pesanti critiche da parte dell’allenatore Vieira e dei tifosi. Ma continuano i contatti con il Marsiglia, il futuro ...

Nizza - Vieira : 'Balotelli non ha mostrato rispetto per il club - ha rovinato due belle stagioni' : E' finito male il rapporto tra Mario Balotelli e il Nizza , nonostante i 43 gol messi a segno in 66 presenze tra Ligue 1 e Coppe europee. Il neo allenatore Patrick Vieira si sarebbe aspettato di ...

Il Nizza contro Balotelli - pesanti accuse all’attaccante : Mario Balotelli ha deciso di lasciare il Nizza, dopo una stagione molto importante l’attaccante è pronto a tornare in un top club e la decisione di non presentarsi al raduno ha fatto infuriare prima i tifosi e poi l’allenatore. “Con Mario – spiega Vieira al quotidiano della Costa Azzurra – avevo parlato al telefono qualche settimana fa e ci eravamo dati appuntamento al raduno. Purtroppo non è venuto. È un peccato perché ...

Nizza - furia Vieira contro Balotelli : “con il suo comportamento ha rovinato due ottime stagioni” : Il nuovo allenatore del Nizza è tornato a parlare del comportamento di Mario Balotelli, assente ingiustificato al raduno della formazione francese Nervi tesissimi tra Patrick Vieira e Mario Balotelli, l’attaccante italiano non si è presentato al raduno del Nizza facendo andare su tutte le furie il nuovo allenatore. foto twitter Nizza Un comportamento che non è andato giù all’ex manager dei New York City che, intervistato ai ...

Vieira - ira contro Balotelli : "Nessun rispetto per il Nizza" : Prima è arrivata la sfuriata degli ormai ex tifosi. E ora l'affondo dell'allenatore che avrebbe voluto allenarlo. Ossia Patrick Vieira, nuovo tecnico del Nizza che non ha gradito l'assenza di Mario ...

Marsiglia - accordo a un passo col Nizza per Balotelli : le cifre : Mario Balotelli nella giornata di ieri è stato al centro sportivo dell'Olympique Marsgilia, dove è andato in scena un contro con il presidente Jacques-Henri Eyraud. Secondo RMC Sport , è prossimo l'accordo tra le parti, si sta discutendo degli ultimi dettagli contrattuali. Il club provenzale dovrà sborsare meno dei 10 milioni di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi: la ...

Balotelli “diserta” il ritiro col Nizza : ecco la sua prossiama destinazione : Mario Balotelli sembra aver detto definitivamente no al Nizza, andando ad accordarsi con un altro club: tutti i dettagli Dopo aver disertato il primo giorno di raduno col Nizza, Mario Balotelli sembra sempre più vicino all’Olympique Marsiglia. A quanto riporta il quotidiano transalpino ‘L’Equipe’ entro 48 ore ‘SuperMario’ potrebbe chiarire il suo futuro. Un altro indizio che porterebbe a pensare a una ...

Nizza - Balotelli non si presenta al raduno : Vieria ci rimane male : Il Nizza si è radunato questa mattina, ma il nuovo allenatore Patrick Vieira non ha trovato né Mario Balotelli né Alassane Plea, nonostante fossero attesi. Lo scrive l'Equipe. 'Ero impaziente di ...