Nintendo | Isao Moro di Animal Crossing lascia la compagnia

(Di lunedì 30 luglio 2018) Stando ad alcune insistenti voci di corridoio che sono circolate nella giornata di oggi, sembra che, uno degli uomini di punta del franchise, abbiato.Come riportaLife al momento non sono emerse le ragioni dell'addio, che suscita discreto stupore considerando la lunga carriera ditra le fila di. Entrato nellanel 2001, dopo aver collaborato alla direzione di The Legend of Zelda: The Wind Wakersi era avvicinato al franchise, diventando addirittura co-director di: New Leaf nel 2012. Di recente, il suo nome era arrivato a comparire anche nei titoli di coda di Splatoon 2.La speranza è quella di saperne di più su questa dolorosa separazione nei prossimi giorni, magari tramite una smentita che confermi invece il proseguo del rapporto lavorativo tra. Che ne ...