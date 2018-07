Nina Moric pace con Corona | parla la modella dopo il post di Fabrizio

Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo insieme per il bene del figlio Carlos Maria : Che sia tornato il sereno tra Fabrizio Corona e Nina Moric? L’ultimo post condiviso sul profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi farebbe pensare di sì: l’ex moglie croata posa infatti accanto a loro figlio Carlos e alla madre di lui, donna Gabriella. Dopo i noti screzi tra gli ex coniugi, quindi, la Moric, l’ex suocera e Corona starebbero tentando di riunire le forze per poter essere di supporto al giovane Carlos Maria. ...

Nina Moric posta una foto in costume ma i fan la criticano : “Cos’hai messo una protesi sulle chiappe?” : Nina Moric posta una foto in costume intero e i fan si scatenano. Ma stavolta non solo in complimenti al fisico statuario della modella croata. Secondo molti, Nina avrebbe qualcosa di strano sui glutei: “Ci vuoi far credere che quella è una chiappa allenata?”, si legge. Qualcuno scrive che la Moric sarebbe “tutta di plastica” e “anoressica” e c’è chi sostiene che si tratti proprio di una “protesi ...

“Nina Moric troppo magra” : lo scatto social della croata scatena la preoccupazione dei fan [GALLERY] : Nina Moric torna a far discutere i social per la sua magrezza eccessiva, la bella croata appare in una foto Instagram sulla spiaggia e scoppia la polemica troppo magra, sì o no? Dopo la pubblicazione di uno scatto sul profilo Instagram ufficiale di Nina Moric, il web si è sbizzarrito contro la modella croata e la sua eccessiva magrezza. Gambe scarnite, ventre piatto e solchi lungo il viso: è questo ciò che ha insospettito i social sulle ...

Nina Moric - compleanno con una persona speciale : Nina Moric ha compiuto 42 anni e ha festeggiato insieme a una persona molto speciale. Tutto è stato raccontato sui suoi social, su Instagram Stories, con un sottofondo musicale (dietro cui potrebbe esserci lo zampino del suo ex, Fabrizio Corona)La persona in questione è il figlio della Moric, Carlos, avuto proprio da Corona. Lei, emozionata, ha chiesto al ragazzo di esprimere un desiderio, ma lui risponde "La torta è tua, devi esprimerlo ...

Nina Moric rivede il figlio Carlos Corona per il suo compleanno : “Il regalo migliore” (FOTO) : Nina Moric ha finalmente potuto riabbracciare il figlio Carlos Corona per il suo 42esimo compleanno. La showgirl croata ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la mostra stringere il bambino nato dalla relazione con Fabrizio Corona. “Il regalo più bello che potessi ricevere” ha scritto, emozionata nell’aver superato l’ultimo, burrascoso momento. Nina Moric torna a sorridere di cuore. Lo fa perché può finalmente riabbracciare il ...