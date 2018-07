Niente vacanze in estate? Cinque idee su cosa fare per chi resta a casa

A Buccinasco Niente compiti per le vacanze. Il messaggio delle maestre : ''Per evitare inutili incubi'' : La scelta delle insegnanti di una terza elementare della scuola Primo maggio di Buccinasco sembra un miraggio, ma per il preside dell'Istituto: "Non è una scelta rara e dipende da come ha lavorato la singola classe"

Vacanze a prova di paparazzi per George Clooney : "Niente droni sul lago di Como" : Il sindaco di Laglio, dove si trova la splendida villa dell'attore, ha firmato una specifica ordinanza

“Ferie cancellate”. Niente vacanze estive per Barbara D’Urso. Ecco perché : Che Barbara D’Urso sia una vera stakanovista e un vulcano di energia sono cose nota. Ma quando sono andati in pausa estiva i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si pensava che anche per la conduttrice instancabile fosse arrivato il momento del meritato riposo. A maggior ragione dopo una stagione televisiva intensissima come l’ultima, tra il Grande Fratello, le dirette dal lunedì al venerdì con il salotto pomeridiano su ...

Mancano i soldi : Niente vacanze Restano a casa 8 milioni di italiani Penalizzate le famiglie. I dati : Il momento di staccare la spina e godersi le meritate vacanze sta per arrivare per molti italiani, ma non per tutti. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it Segui su affaritaliani.it

Niente vacanze per volo cancellato : Ryanair pagherà 2mila euro a una coppia : Duemila euro di risarcimento complessivo per una coppia salentina che aveva saltato le vacanze in Portogallo per cola di un volo cancellato: la notizia viene da Lecce, dove il Giudice di Pace ha ...