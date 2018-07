Nicaragua | Ortega | ' vogliamo aiuto Onu'

Ortega - il rivoluzionario diventato satrapo in Nicaragua - benedetto da Castro e protetto dalla Chiesa : Nel gennaio del 1985 ho assistito all’insediamento di Daniel Ortega come presidente del Nicaragua, uscito vittorioso dalle prime elezioni celebrate nel Paese dopo il trionfo della rivoluzione sandinista. ...

Nicaragua - Ortega : “Vescovi sono satanisti da esorcizzare”/ Chiesa chiede tregua per mettere fine al massacro : Il dittatore del Nicaragua Daniel Ortega accusa i vescovi del suo paese di essere satanisti da esorcizzare, in tre mesi di protesta ha fatto uccidere 280 persone(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:29:00 GMT)

Nicaragua, Ortega respinge ipotesi elezioni anticipate

Nicaragua, almeno 292 morti da inizio proteste contro governo Ortega

Nicaragua - Ortega non si dimetterà : 01.24 Il presidente sandinista del Nicarague, Daniel Ortega, non ha intenzione di dimettersi come chiedono i manifestanti che non fermano le proteste antigovernativa nonostante la repressione. Il "mandato elettorale si concluderà con le elezioni del 2021" quando si andrà a votare, ha detto Ortega in un' intervista a Fox News. Anticipare le elezioni, come chiede l'opposizione, "creerebbe instabilità -ha detto- insicurezza e peggiorerebbe le ...

Crisi in Nicaragua - Ortega accusa i vescovi "satanisti" e gli Usa : Sembra di essere tornati indietro di secoli. Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega , ha accusato i 'criminali satanisti', in primis i vescovi cattolici, ma ovviamente anche gli Stati Uniti, per l'...

In Nicaragua si ricorre agli esorcismi per cacciare Daniel Ortega : In Nicaragua mentre continuano gli attacchi al clero e i manifestanti anti-governativi sono assediati dalla polizia e dai paramilitari, i vescovi hanno indetto per il 20 luglio un giorno di preghiera, ...

In Nicaragua la repressione di Ortega ora punta direttamente alla chiesa : Roma. Il punto di non ritorno, in Nicaragua, sembrava essere stato raggiunto lo scorso 9 luglio, quando nella basilica di San Sebastián a Diriamba, a quaranta chilometri da Managua, i paramilitari sandinisti avevano picchiato il cardinale arcivescovo Leopoldo Brenes, il suo ausiliare José Silvio Báe

Nicaragua: indetto sciopero di 24 ore contro il governo Ortega

In Nicaragua è stato organizzato uno sciopero generale contro il presidente Daniel Ortega : Oggi in Nicaragua è stato organizzato uno sciopero generale, come parte della protesta contro il presidente Daniel Ortega che da decenni controlla di fatto il paese. Qualche giorno fa Ortega ha fatto detto che non intende indire elezioni anticipate, come The post In Nicaragua è stato organizzato uno sciopero generale contro il presidente Daniel Ortega appeared first on Il Post.

